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В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией - РИА Новости, 01.09.2023
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23:58 01.09.2023 (обновлено: 23:59 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/vertolet-1893783459.html
В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией
В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией - РИА Новости, 01.09.2023
В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией
Польские военные заявили, что их боевой вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T23:58
2023-09-01T23:59
в мире
белоруссия
польша
гродненская область
ми-24
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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польские военные заявили, что их боевой вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил. Погранкомитет Белоруссии сообщил 1 сентября, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. По данным белорусских пограничников, польский вертолет на предельно малой высоте пересек границу, залетел на глубину до 1200 метров в Белоруссию, а затем вернулся обратно. "Конечно, такого инцидента не было. Это подтверждается докладами пилотов и записями с аппаратуры вертолетов, которые патрулируют восточные границы нашей страны", - сообщает радио со ссылкой на неназванного собеседника в оперативном командовании. При этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, белоруссия, польша, гродненская область, ми-24
В мире, Белоруссия, Польша, Гродненская область, Ми-24
В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией

RMF FM: польские военные опровергли нарушение воздушной границы с Белоруссией

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польские военные заявили, что их боевой вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил.
Погранкомитет Белоруссии сообщил 1 сентября, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. По данным белорусских пограничников, польский вертолет на предельно малой высоте пересек границу, залетел на глубину до 1200 метров в Белоруссию, а затем вернулся обратно.
«
"Конечно, такого инцидента не было. Это подтверждается докладами пилотов и записями с аппаратуры вертолетов, которые патрулируют восточные границы нашей страны", - сообщает радио со ссылкой на неназванного собеседника в оперативном командовании.
При этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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