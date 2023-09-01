https://ria.ru/20230901/vertolet-1893783459.html

В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией

В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией - РИА Новости, 01.09.2023

В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией

Польские военные заявили, что их боевой вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T23:58

2023-09-01T23:58

2023-09-01T23:59

в мире

белоруссия

польша

гродненская область

ми-24

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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польские военные заявили, что их боевой вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил. Погранкомитет Белоруссии сообщил 1 сентября, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусское воздушное пространство в Берестовицком районе Гродненской области. По данным белорусских пограничников, польский вертолет на предельно малой высоте пересек границу, залетел на глубину до 1200 метров в Белоруссию, а затем вернулся обратно. "Конечно, такого инцидента не было. Это подтверждается докладами пилотов и записями с аппаратуры вертолетов, которые патрулируют восточные границы нашей страны", - сообщает радио со ссылкой на неназванного собеседника в оперативном командовании. При этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что в республике с "осторожностью" относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии и будут ее анализировать. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230901/vertolet-1893767895.html

белоруссия

польша

гродненская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, польша, гродненская область, ми-24