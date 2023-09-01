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Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии

Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии - РИА Новости, 01.09.2023

Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии

Руководитель польской дипмиссии в Минске был вызван в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолетом на границе, сообщили в белорусском внешнеполитическом... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:33

2023-09-01T20:33

2023-09-01T20:33

белоруссия

польша

минск

ми-24

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Руководитель польской дипмиссии в Минске был вызван в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолетом на границе, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что днем 1 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно. "В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван Временный Поверенный в Делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки", - сообщили в белорусском МИД. Белорусскими дипломатами обращено внимание польской стороны на недопустимость нарушения государственной границы, выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем.

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

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белоруссия, польша, минск, ми-24