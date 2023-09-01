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Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии - РИА Новости, 01.09.2023
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20:33 01.09.2023
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Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии - РИА Новости, 01.09.2023
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии
Руководитель польской дипмиссии в Минске был вызван в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолетом на границе, сообщили в белорусском внешнеполитическом... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:33
2023-09-01T20:33
белоруссия
польша
минск
ми-24
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Руководитель польской дипмиссии в Минске был вызван в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолетом на границе, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что днем 1 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно. "В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван Временный Поверенный в Делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки", - сообщили в белорусском МИД. Белорусскими дипломатами обращено внимание польской стороны на недопустимость нарушения государственной границы, выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем.
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белоруссия, польша, минск, ми-24
Белоруссия, Польша, Минск, Ми-24
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии

МИД Белоруссии призвал Польшу расследовать инцидент с вертолетом на границе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Руководитель польской дипмиссии в Минске был вызван в МИД Белоруссии в связи с инцидентом с вертолетом на границе, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что днем 1 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.
"В связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван Временный Поверенный в Делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки", - сообщили в белорусском МИД.
Белорусскими дипломатами обращено внимание польской стороны на недопустимость нарушения государственной границы, выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем.
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БелоруссияПольшаМинскМи-24
 
 
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