Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией
Польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу с Белоруссией
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе. Архивное фото
МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Польский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Белоруссии, сообщили в Госпогранкомитете республики.
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"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что вертолет Ми-24 пересек границу на предельно малой высоте, пролетел около 1200 метров над территорией Белоруссии, после чего улетел обратно.
Госпогранкомитет проинформировал польскую сторону об инциденте.
В свою очередь, МИД республики вызвал временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича. От Варшавы потребовали разъяснить ситуацию и провести расследование. Белорусские дипломаты также указали на недопустимость нарушения границы. Представителей Польши призвали принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем.
Это не первый подобный случай на границе Белоруссии со странами Запада. Так, в среду двое латвийских военных незаконно проникли на территорию республики на пункте пропуска "Григоровщина". Уточнялось, что они продвинулись на два метра. После этого вооруженные люди прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.