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Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией - РИА Новости, 01.09.2023
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20:02 01.09.2023 (обновлено: 20:32 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/vertolet-1893762322.html
Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией
Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией - РИА Новости, 01.09.2023
Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией
Польский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Белоруссии, сообщили в Госпогранкомитете республики. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:02
2023-09-01T20:32
белоруссия
гродненская область
польша
варшава
ми-24
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МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Польский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Белоруссии, сообщили в Госпогранкомитете республики."Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что вертолет Ми-24 пересек границу на предельно малой высоте, пролетел около 1200 метров над территорией Белоруссии, после чего улетел обратно.Госпогранкомитет проинформировал польскую сторону об инциденте.В свою очередь, МИД республики вызвал временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича. От Варшавы потребовали разъяснить ситуацию и провести расследование. Белорусские дипломаты также указали на недопустимость нарушения границы. Представителей Польши призвали принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем.Это не первый подобный случай на границе Белоруссии со странами Запада. Так, в среду двое латвийских военных незаконно проникли на территорию республики на пункте пропуска "Григоровщина". Уточнялось, что они продвинулись на два метра. После этого вооруженные люди прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.
https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html
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белоруссия, гродненская область, польша, варшава, ми-24
Белоруссия, Гродненская область, Польша, Варшава, Ми-24
Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией

Польский военный вертолет Ми-24 нарушил границу с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе. Архивное фото
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МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Польский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Белоруссии, сообщили в Госпогранкомитете республики.
«
"Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что вертолет Ми-24 пересек границу на предельно малой высоте, пролетел около 1200 метров над территорией Белоруссии, после чего улетел обратно.
Госпогранкомитет проинформировал польскую сторону об инциденте.
В свою очередь, МИД республики вызвал временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича. От Варшавы потребовали разъяснить ситуацию и провести расследование. Белорусские дипломаты также указали на недопустимость нарушения границы. Представителей Польши призвали принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем.
Это не первый подобный случай на границе Белоруссии со странами Запада. Так, в среду двое латвийских военных незаконно проникли на территорию республики на пункте пропуска "Григоровщина". Уточнялось, что они продвинулись на два метра. После этого вооруженные люди прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.
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БелоруссияГродненская областьПольшаВаршаваМи-24
 
 
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