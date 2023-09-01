https://ria.ru/20230901/vertolet-1893762322.html

Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией

Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией - РИА Новости, 01.09.2023

Польский военный вертолет нарушил границу с Белоруссией

Польский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Белоруссии, сообщили в Госпогранкомитете республики. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:02

2023-09-01T20:02

2023-09-01T20:32

белоруссия

гродненская область

польша

варшава

ми-24

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МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Польский военный вертолет вторгся в воздушное пространство Белоруссии, сообщили в Госпогранкомитете республики."Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что вертолет Ми-24 пересек границу на предельно малой высоте, пролетел около 1200 метров над территорией Белоруссии, после чего улетел обратно.Госпогранкомитет проинформировал польскую сторону об инциденте.В свою очередь, МИД республики вызвал временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича. От Варшавы потребовали разъяснить ситуацию и провести расследование. Белорусские дипломаты также указали на недопустимость нарушения границы. Представителей Польши призвали принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем.Это не первый подобный случай на границе Белоруссии со странами Запада. Так, в среду двое латвийских военных незаконно проникли на территорию республики на пункте пропуска "Григоровщина". Уточнялось, что они продвинулись на два метра. После этого вооруженные люди прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

белоруссия

гродненская область

польша

варшава

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белоруссия, гродненская область, польша, варшава, ми-24