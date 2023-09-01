https://ria.ru/20230901/venesuela-1893536359.html

Мертвый экс-глава Венесуэлы появился в созданном ИИ ролике оппозиции

Мертвый экс-глава Венесуэлы появился в созданном ИИ ролике оппозиции - РИА Новости, 01.09.2023

Мертвый экс-глава Венесуэлы появился в созданном ИИ ролике оппозиции

Бывший президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес, скончавшийся более десяти лет назад, появился в видеоролике, который оппозиционная партия "Демократическое... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:50

2023-09-01T02:50

2023-09-01T02:50

венесуэла

в мире

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Бывший президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес, скончавшийся более десяти лет назад, появился в видеоролике, который оппозиционная партия "Демократическое действие" (ДД) создала с помощью искусственного интеллекта, чтобы поддержать своего кандидата. Праймериз оппозиции для выборов президента Венесуэлы в 2024 году, как ожидается, пройдут в октябре. Левоцентристская партия "Демократическое действие" выдвигает для участия в выборах 45-летнего Карлоса Проспери, бывшего парламентария. "В ближайшие месяцы будет избран человек, который должен иметь наилучшие условия для того, чтобы стать президентом Венесуэлы. Именно поэтому я выражаю полную поддержку Карлосу Проспери", - говорит воссозданный для ролика экс-президент, который сидит за столом в темном костюме и желтом галстуке. Это видео широко распространилось в социальных сетях. Представитель партии подтвердила агентству Франс Пресс, что видеоролик был создан командой по коммуникациям ДД "для позиционирования хэштега #CAPconProsperi". Карлос Андрес Перес был одним из основателей партии "Демократическое действие" в 1941 году. Он дважды избирался президентом Венесуэлы (1974—1979 и 1989—1993). Второй президентский срок закончился для Переса импичментом из-за обвинений в коррупции. Политик скончался в 2010 году в возрасте 88 лет.

https://ria.ru/20230721/neyroset-1885398118.html

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