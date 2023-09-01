https://ria.ru/20230901/vdv-1893542219.html

Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ под Артемовском бронегруппой ВДВ

Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ под Артемовском бронегруппой ВДВ - РИА Новости, 01.09.2023

Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ под Артемовском бронегруппой ВДВ

Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск в районе сел Берховка и Ягодное к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны. Кадры операции есть в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:34

2023-09-01T05:34

2023-09-01T09:12

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

бмд-2

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ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск в районе сел Берховка и Ягодное к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны. Кадры операции есть в распоряжении агентства. Костромские десантники обеспечили на этом участке огневую поддержку подразделений, обороняющихся к северу от Артемовска."С получением задачи на уничтожение наступающих групп ВСУ на наши позиции, экипажи боевых машин десанта, совершив марш на штатной технике в указанный район, сблизились с противником на минимальное расстояние и открыли по нему шквальный огонь из 30-миллиметровых автоматических пушек", — рассказал представитель оборонного ведомства.В бою уничтожили большое количество солдат ВСУ, направлявшихся в сторону российских оборонительных позиций.После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно отошла в безопасный район."Мы подавляем огнем противника. Разбор полетов начинается, когда ты приезжаешь обратно к себе в район заряжания. <…> Куда ты отстрелял, что сделал не так, как сделать в следующий раз правильнее — я считаю, каждый выезд — это работа над предыдущими ошибками", — рассказал наводчик-оператор БМД-2 с позывным Пух.Говоря о контрнаступлении ВСУ на данном участке обороны Артемовска, офицеры ВДВ отметили, что украинские войска почти не используют бронетехнику."Наступление проходит без техники, так как, видимо, техники осталось мало. Противник несет значительные потери, много "200-х", "300-х" (убитых и раненых. — Прим. ред.). "Двухсотых" противник даже не в состоянии забрать. Ввиду отсутствия техники и такой возможности", — рассказал начальник разведки гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Витязь.Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что фланги в Артемовске удерживаются, ситуация там стабилизируется.Артемовск — крупный город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230901/artemovsk-1893539276.html

https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск к северу от Артемовска Бронегруппа ВДВ отбила атаку украинских войск к северу от Артемовска 2023-09-01T05:34 true PT1M21S

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артемовск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2