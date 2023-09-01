https://ria.ru/20230901/vdova-1893690832.html
Путин заверил вдову майора Суханова, что власти ей помогут
Путин заверил вдову майора Суханова, что власти ей помогут - РИА Новости, 01.09.2023
Путин заверил вдову майора Суханова, что власти ей помогут
Президент России Владимир Путин заверил вдову погибшего в ходе СВО майора Алексея Суханова, что власти будут делать все, чтобы ей помочь. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:42
2023-09-01T15:42
2023-09-01T18:13
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил вдову погибшего в ходе СВО майора Алексея Суханова, что власти будут делать все, чтобы ей помочь."Будем делать все для того, чтобы вам помочь", — сказал он по видеосвязи на церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах страны.Путин поблагодарил женщину за ее позицию, за мужество и пожелал успехов, в том числе в воспитании детей.
https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заверил вдову майора Суханова, что власти ей помогут
Путин заверил вдову майора Суханова, что власти сделают все, чтобы ей помочь