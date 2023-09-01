https://ria.ru/20230901/vdova-1893690832.html

Путин заверил вдову майора Суханова, что власти ей помогут

Путин заверил вдову майора Суханова, что власти ей помогут - РИА Новости, 01.09.2023

Путин заверил вдову майора Суханова, что власти ей помогут

Президент России Владимир Путин заверил вдову погибшего в ходе СВО майора Алексея Суханова, что власти будут делать все, чтобы ей помочь. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:42

2023-09-01T15:42

2023-09-01T18:13

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892198284_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_a54b5e30e0a3bf13c436b287ad000d28.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил вдову погибшего в ходе СВО майора Алексея Суханова, что власти будут делать все, чтобы ей помочь."Будем делать все для того, чтобы вам помочь", — сказал он по видеосвязи на церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах страны.Путин поблагодарил женщину за ее позицию, за мужество и пожелал успехов, в том числе в воспитании детей.

https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин