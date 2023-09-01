https://ria.ru/20230901/usloviya-1893718480.html

"Ему придется". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

"Ему придется". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 01.09.2023

"Ему придется". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Владимир Зеленский и его западные союзники будут вынуждены принять все условия, выдвигаемые Россией, заявил профессор современной истории в Университетском... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:57

2023-09-01T16:57

2023-09-01T16:57

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россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные союзники будут вынуждены принять все условия, выдвигаемые Россией, заявил профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На Западе много иллюзий по поводу того, на каких условиях будет заключено перемирие. Это будет тяжелая и горькая пилюля для Украины. Понадобится время, чтобы психологически и политически принять тот факт, что придется соглашаться на серьезные переговоры и идти на уступки России", – отметил он.Робертс подчеркнул, что в ходе контрнаступления ВСУ не смогли переломить ход вооруженного конфликта в свою сторону, что только приблизило поражение Украины."Украина не сможет победить Россию. Россия огромная, у нее есть в распоряжении все военные и производственные мощности, <…> она обладает внутренней и внешней стабильностью, президент Путин очень популярен. Сложно представить, как Украина может выйти победителем в схватке с таким противником", – подытожил историк.Украинские военные в июне начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230901/istrebiteli-1893581154.html

https://ria.ru/20230901/posledstviya-1893660613.html

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в мире, россия, украина, ирландия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато