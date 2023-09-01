https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html

Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном"

Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном" - РИА Новости, 01.09.2023

Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном"

Президент России Владимир Путин назвал любовь к России главной мыслью открытого урока "Разговор о важном" и отметил, что ее надо преподносить творчески. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:33

2023-09-01T18:33

2023-09-01T18:33

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любовь к России главной мыслью открытого урока "Разговор о важном" и отметил, что ее надо преподносить творчески. "Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, какую главную мысль необходимо доносить школьникам в "Разговорах о важном". Он отметил, что можно посмотреть на это с исторической точки зрения, а также с точки зрения задач, которые стоят перед страной, с позиции истории, традиций, семьи. "Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем чтобы у ребят глаза горели и чтобы вы сами получали удовольствие", - добавил президент.

https://ria.ru/20230901/tsennosti-1893738058.html

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россия, владимир путин