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Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном" - РИА Новости, 01.09.2023
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18:33 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html
Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном"
Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном" - РИА Новости, 01.09.2023
Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном"
Президент России Владимир Путин назвал любовь к России главной мыслью открытого урока "Разговор о важном" и отметил, что ее надо преподносить творчески. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:33
2023-09-01T18:33
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любовь к России главной мыслью открытого урока "Разговор о важном" и отметил, что ее надо преподносить творчески. "Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, какую главную мысль необходимо доносить школьникам в "Разговорах о важном". Он отметил, что можно посмотреть на это с исторической точки зрения, а также с точки зрения задач, которые стоят перед страной, с позиции истории, традиций, семьи. "Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем чтобы у ребят глаза горели и чтобы вы сами получали удовольствие", - добавил президент.
https://ria.ru/20230901/tsennosti-1893738058.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном"

Путин назвал любовь к России главной мыслью открытого урока "Разговор о важном"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любовь к России главной мыслью открытого урока "Разговор о важном" и отметил, что ее надо преподносить творчески.
«
"Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, какую главную мысль необходимо доносить школьникам в "Разговорах о важном".
Участники открытого урока Разговор о важном, который проводит президент РФ Владимир Путин в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Он отметил, что можно посмотреть на это с исторической точки зрения, а также с точки зрения задач, которые стоят перед страной, с позиции истории, традиций, семьи.
«
"Вместе с разных сторон надо подавать эту тему, красиво, интересно, с тем чтобы у ребят глаза горели и чтобы вы сами получали удовольствие", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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