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В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 01.09.2023 (обновлено: 17:37 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893726563.html
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом - РИА Новости, 01.09.2023
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом
Продвижение российских войск в сторону Купянска заставило Украину в очередной раз просить у США помощи, что вызвало волну возмущения со стороны стран Запада,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:23
2023-09-01T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Продвижение российских войск в сторону Купянска заставило Украину в очередной раз просить у США помощи, что вызвало волну возмущения со стороны стран Запада, заявил бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж в комментарии The Guardian."Украина утверждает, что большее количество западного оружия имело бы решающее значение. &lt;...&gt; Их союзники же говорят, что если бы украинцы применили общевойсковую тактику, которой их обучили, и разместили свои силы по-другому, можно было бы добиться большего прогресса," – заявил он.Ледвидж заметил, что из-за провалов ВСУ Владимиру Зеленскому больше не стоит верить обещанию Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Так, ведение войны останется в основном в руках союзников Киева, которые еще в состоянии предоставить ему военную помощь."В сложившейся ситуации это вполне может обречь Украину на поражение. В высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Зеленскому вернуть Крым," – заключил офицер.Накануне подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение под Купянском по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом

Офицер США Ледвидж: Украина и Запад обвиняют друг друга в провале под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Продвижение российских войск в сторону Купянска заставило Украину в очередной раз просить у США помощи, что вызвало волну возмущения со стороны стран Запада, заявил бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж в комментарии The Guardian.
"Украина утверждает, что большее количество западного оружия имело бы решающее значение. <...> Их союзники же говорят, что если бы украинцы применили общевойсковую тактику, которой их обучили, и разместили свои силы по-другому, можно было бы добиться большего прогресса," – заявил он.
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Ледвидж заметил, что из-за провалов ВСУ Владимиру Зеленскому больше не стоит верить обещанию Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Так, ведение войны останется в основном в руках союзников Киева, которые еще в состоянии предоставить ему военную помощь.

"В сложившейся ситуации это вполне может обречь Украину на поражение. В высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Зеленскому вернуть Крым," – заключил офицер.
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Накануне подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение под Купянском по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.

ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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