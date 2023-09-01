https://ria.ru/20230901/ukraina-1893726563.html
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом - РИА Новости, 01.09.2023
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом
Продвижение российских войск в сторону Купянска заставило Украину в очередной раз просить у США помощи, что вызвало волну возмущения со стороны стран Запада,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:23
2023-09-01T17:23
2023-09-01T17:37
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Продвижение российских войск в сторону Купянска заставило Украину в очередной раз просить у США помощи, что вызвало волну возмущения со стороны стран Запада, заявил бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж в комментарии The Guardian."Украина утверждает, что большее количество западного оружия имело бы решающее значение. <...> Их союзники же говорят, что если бы украинцы применили общевойсковую тактику, которой их обучили, и разместили свои силы по-другому, можно было бы добиться большего прогресса," – заявил он.Ледвидж заметил, что из-за провалов ВСУ Владимиру Зеленскому больше не стоит верить обещанию Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Так, ведение войны останется в основном в руках союзников Киева, которые еще в состоянии предоставить ему военную помощь."В сложившейся ситуации это вполне может обречь Украину на поражение. В высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Зеленскому вернуть Крым," – заключил офицер.Накануне подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение под Купянском по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США рассказали о конфликте с Зеленским из-за провала под Харьковом
Офицер США Ледвидж: Украина и Запад обвиняют друг друга в провале под Харьковом
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Продвижение российских войск в сторону Купянска заставило Украину в очередной раз просить у США помощи, что вызвало волну возмущения со стороны стран Запада, заявил бывший военный офицер США Фрэнк Ледвидж в комментарии The Guardian
.
"Украина утверждает, что большее количество западного оружия имело бы решающее значение. <...> Их союзники же говорят, что если бы украинцы применили общевойсковую тактику, которой их обучили, и разместили свои силы по-другому, можно было бы добиться большего прогресса," – заявил он.
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Ледвидж заметил, что из-за провалов ВСУ Владимиру Зеленскому больше не стоит верить обещанию Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Так, ведение войны останется в основном в руках союзников Киева, которые еще в состоянии предоставить ему военную помощь.
"В сложившейся ситуации это вполне может обречь Украину на поражение. В высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Зеленскому вернуть Крым," – заключил офицер.
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Накануне подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение под Купянском по переднему краю. В течение прошедших суток отражены пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Украины в районах Сергеевки и Новоегоровки ЛНР.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".