Рейтинг@Mail.ru
СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 01.09.2023 (обновлено: 16:18 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893693859.html
СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине
СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине - РИА Новости, 01.09.2023
СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине
Германские чиновники выступают за начало переговоров между Россией и Украиной, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:49
2023-09-01T16:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
европейский совет по международным отношениям
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Германские чиновники выступают за начало переговоров между Россией и Украиной, пишет газета The New York Times.&quot;Немецкие официальные лица хотят этого и обсуждают, как именно Россию можно усадить за стол переговоров, но делают это в частном порядке и только с проверенными людьми из аналитических центров&quot;, — приводит издание слова одного из спикеров в публикации, директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яны Пуглирин.По словам эксперта, и в Берлине, и в Вашингтоне есть люди, которые не хотят, чтобы конфликт продолжатся бесконечно. Пуглирин отчасти связывает это с "угасанием политической воли к бесконечной финансовой и военной поддержке Киева". В частности, на этом удачно играют правые и крайне правые политические силы, набирающие популярность.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев, как заявили в Кремле, на законодательном уровне ввел запрет на них, отказываясь вести их, пока у власти Владимир Путин. По словам замглавы администрации российского президента Дмитрия Пескова, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, а на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, европейский совет по международным отношениям
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Европейский совет по международным отношениям
СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине

NYT: в ФРГ чиновники в частном порядке выступают за начало контактов по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Германские чиновники выступают за начало переговоров между Россией и Украиной, пишет газета The New York Times.
«

"Немецкие официальные лица хотят этого и обсуждают, как именно Россию можно усадить за стол переговоров, но делают это в частном порядке и только с проверенными людьми из аналитических центров", — приводит издание слова одного из спикеров в публикации, директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яны Пуглирин.

По словам эксперта, и в Берлине, и в Вашингтоне есть люди, которые не хотят, чтобы конфликт продолжатся бесконечно. Пуглирин отчасти связывает это с "угасанием политической воли к бесконечной финансовой и военной поддержке Киева". В частности, на этом удачно играют правые и крайне правые политические силы, набирающие популярность.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев, как заявили в Кремле, на законодательном уровне ввел запрет на них, отказываясь вести их, пока у власти Владимир Путин.
По словам замглавы администрации российского президента Дмитрия Пескова, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, а на данный момент это возможно только военным путем.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Киеве заявили, что о переговорах с Москвой сейчас не может быть и речи
30 августа, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваЕвропейский совет по международным отношениям
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала