СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине
NYT: в ФРГ чиновники в частном порядке выступают за начало контактов по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Германские чиновники выступают за начало переговоров между Россией и Украиной, пишет газета The New York Times.
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"Немецкие официальные лица хотят этого и обсуждают, как именно Россию можно усадить за стол переговоров, но делают это в частном порядке и только с проверенными людьми из аналитических центров", — приводит издание слова одного из спикеров в публикации, директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яны Пуглирин.
По словам эксперта, и в Берлине, и в Вашингтоне есть люди, которые не хотят, чтобы конфликт продолжатся бесконечно. Пуглирин отчасти связывает это с "угасанием политической воли к бесконечной финансовой и военной поддержке Киева". В частности, на этом удачно играют правые и крайне правые политические силы, набирающие популярность.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев, как заявили в Кремле, на законодательном уровне ввел запрет на них, отказываясь вести их, пока у власти Владимир Путин.
По словам замглавы администрации российского президента Дмитрия Пескова, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, а на данный момент это возможно только военным путем.