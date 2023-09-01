https://ria.ru/20230901/ukraina-1893693859.html

СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине

СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине - РИА Новости, 01.09.2023

СМИ: немецкие чиновники конфиденциально выступают за переговоры по Украине

Германские чиновники выступают за начало переговоров между Россией и Украиной, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:49

2023-09-01T15:49

2023-09-01T16:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

европейский совет по международным отношениям

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Германские чиновники выступают за начало переговоров между Россией и Украиной, пишет газета The New York Times."Немецкие официальные лица хотят этого и обсуждают, как именно Россию можно усадить за стол переговоров, но делают это в частном порядке и только с проверенными людьми из аналитических центров", — приводит издание слова одного из спикеров в публикации, директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яны Пуглирин.По словам эксперта, и в Берлине, и в Вашингтоне есть люди, которые не хотят, чтобы конфликт продолжатся бесконечно. Пуглирин отчасти связывает это с "угасанием политической воли к бесконечной финансовой и военной поддержке Киева". В частности, на этом удачно играют правые и крайне правые политические силы, набирающие популярность.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев, как заявили в Кремле, на законодательном уровне ввел запрет на них, отказываясь вести их, пока у власти Владимир Путин. По словам замглавы администрации российского президента Дмитрия Пескова, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, а на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20230830/peregovory-1893111444.html

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украина, россия, москва, европейский совет по международным отношениям