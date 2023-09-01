https://ria.ru/20230901/ukraina-1893634372.html
Военное производство на Украине не повлияет на цели СВО, заявил Песков
Военное производство на Украине не повлияет на цели СВО, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2023
Военное производство на Украине не повлияет на цели СВО, заявил Песков
Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:03
2023-09-01T13:03
2023-09-01T14:06
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказал Песков журналистам."Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об открытии на Украине производства британских вооружений."Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И, конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания для наших военных", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об открытии на Украине производства британских вооружений.
https://ria.ru/20230831/proizvodstvo-1893363032.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Военное производство на Украине не повлияет на цели СВО, заявил Песков
Песков: британские военные заводы на Украине не помогут в урегулировании
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказал Песков журналистам.
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"Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об открытии на Украине производства британских вооружений.
"Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И, конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания для наших военных", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об открытии на Украине производства британских вооружений.
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