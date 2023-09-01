https://ria.ru/20230901/ukraina-1893634372.html

Военное производство на Украине не повлияет на цели СВО, заявил Песков

Военное производство на Украине не повлияет на цели СВО, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2023

Военное производство на Украине не повлияет на цели СВО, заявил Песков

Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:03

2023-09-01T13:03

2023-09-01T14:06

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украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины", - сказал Песков журналистам."Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об открытии на Украине производства британских вооружений."Конечно, мы воспринимаем это со знаком минус. И, конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более в случае, если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания для наших военных", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения об открытии на Украине производства британских вооружений.

https://ria.ru/20230831/proizvodstvo-1893363032.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дмитрий песков