https://ria.ru/20230901/ukraina-1893626624.html

На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой

На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой - РИА Новости, 01.09.2023

На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой

Генпрокуратура Украины предъявила заочное обвинение за подготовку предстоящих выборов в России председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, ее заместителю и секретарю,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:37

2023-09-01T12:37

2023-09-01T12:37

россия

украина

луганская народная республика

владимир путин

служба безопасности украины

генеральная прокуратура рф

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Украины предъявила заочное обвинение за подготовку предстоящих выборов в России председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, ее заместителю и секретарю, сообщает офис генерального прокурора Украины в телеграм-канале. "В посягательстве на территориальную целостность Украины подозревают председателя, заместителя и секретаря ЦИК РФ. Им инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Как сообщает Служба безопасности Украины, речь идет о главе Центральной избирательной комиссии РФ Памфиловой, ее заместителе Николае Булаеве, секретаре Наталье Будариной. По заявлению следствия, они принимали участие в подготовке и проведении референдумов и единого дня голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком РФ сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230817/pasechnik-1890617279.html

https://ria.ru/20230816/rogov-1890456518.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, луганская народная республика, владимир путин, служба безопасности украины, генеральная прокуратура рф, госдума рф, элла памфилова, наталья бударина, в мире