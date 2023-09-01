На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой
На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой за подготовку выборов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Украины предъявила заочное обвинение за подготовку предстоящих выборов в России председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, ее заместителю и секретарю, сообщает офис генерального прокурора Украины в телеграм-канале.
"В посягательстве на территориальную целостность Украины подозревают председателя, заместителя и секретаря ЦИК РФ. Им инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Как сообщает Служба безопасности Украины, речь идет о главе Центральной избирательной комиссии РФ Памфиловой, ее заместителе Николае Булаеве, секретаре Наталье Будариной.
По заявлению следствия, они принимали участие в подготовке и проведении референдумов и единого дня голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком РФ сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.