https://ria.ru/20230901/ukraina-1893584042.html

На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин

На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин - РИА Новости, 01.09.2023

На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин

Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:25

2023-09-01T10:25

2023-09-01T10:25

в мире

украина

алексей данилов

владимир зеленский

федор вениславский

совет национальной безопасности и обороны украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. "Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригоден или условно пригоден. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал Данилов в эфире украинского телемарафона. По его словам, когда в те или иные части попадают люди с условной пригодностью, есть некоторые недопонимания с командиром. "Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", - подчеркнул Данилов, отметив, что "сегодня этот вопрос будет решен". Как отмечает украинский телеканал ТСН, ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы, однако некоторые особенности этот статус имеет. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html

https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, федор вениславский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины