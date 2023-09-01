https://ria.ru/20230901/ukraina-1893584042.html
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин - РИА Новости, 01.09.2023
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин
Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:25
2023-09-01T10:25
2023-09-01T10:25
в мире
украина
алексей данилов
владимир зеленский
федор вениславский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. "Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригоден или условно пригоден. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал Данилов в эфире украинского телемарафона. По его словам, когда в те или иные части попадают люди с условной пригодностью, есть некоторые недопонимания с командиром. "Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", - подчеркнул Данилов, отметив, что "сегодня этот вопрос будет решен". Как отмечает украинский телеканал ТСН, ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы, однако некоторые особенности этот статус имеет. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, федор вениславский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Федор Вениславский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин
На Украине готовят решение о мобилизации ограниченно годных мужчин
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Владимир Зеленский
30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады
Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
План мобилизации на Украине еще не выполнен, заявил Резников
"Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригоден или условно пригоден. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал Данилов в эфире украинского телемарафона.
По его словам, когда в те или иные части попадают люди с условной пригодностью, есть некоторые недопонимания с командиром.
«
"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", - подчеркнул Данилов, отметив, что "сегодня этот вопрос будет решен".
Как отмечает украинский телеканал ТСН, ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы, однако некоторые особенности этот статус имеет.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Ситуация на грани. В США сообщили о тотальной мобилизации на Украине