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На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин - РИА Новости, 01.09.2023
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10:25 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893584042.html
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин - РИА Новости, 01.09.2023
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин
Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:25
2023-09-01T10:25
в мире
украина
алексей данилов
владимир зеленский
федор вениславский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями. "Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригоден или условно пригоден. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал Данилов в эфире украинского телемарафона. По его словам, когда в те или иные части попадают люди с условной пригодностью, есть некоторые недопонимания с командиром. "Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", - подчеркнул Данилов, отметив, что "сегодня этот вопрос будет решен". Как отмечает украинский телеканал ТСН, ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы, однако некоторые особенности этот статус имеет. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
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в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, федор вениславский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Федор Вениславский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
На Украине разрешат мобилизовать ограниченно годных мужчин

На Украине готовят решение о мобилизации ограниченно годных мужчин

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды украинских войск, готовится соответствующие решение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Владимир Зеленский 30 августа заявил, что на заседании совета нацбезопасности и обороны принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
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"Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригоден или условно пригоден. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал Данилов в эфире украинского телемарафона.
По его словам, когда в те или иные части попадают люди с условной пригодностью, есть некоторые недопонимания с командиром.
«
"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", - подчеркнул Данилов, отметив, что "сегодня этот вопрос будет решен".
Как отмечает украинский телеканал ТСН, ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы, однако некоторые особенности этот статус имеет.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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В миреУкраинаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийФедор ВениславскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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