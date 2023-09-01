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Остающиеся в Киевской лавре монахи рассказали Раде об угрозах СБУ - РИА Новости, 01.09.2023
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20:44 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/ugrozy-1893768427.html
Остающиеся в Киевской лавре монахи рассказали Раде об угрозах СБУ
Остающиеся в Киевской лавре монахи рассказали Раде об угрозах СБУ - РИА Новости, 01.09.2023
Остающиеся в Киевской лавре монахи рассказали Раде об угрозах СБУ
Заблокированные в Киево-Печерской лавре прихожане и монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пожаловались представителю уполномоченного... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:44
2023-09-01T20:44
украина
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
россия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заблокированные в Киево-Печерской лавре прихожане и монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пожаловались представителю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаилу Спасову на нападки силовиков из СБУ и исходящие от них угрозы, что если они покинут свои корпуса, то больше не войдут в них, следует из предоставленного РИА Новости очевидцами видео из монастыря. Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих УПЦ со стороны представителей заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. Один из монахов на видео рассказывает уполномоченному, что живет здесь с 2010 года, а в монастыре состоит с 1997 года. “Мне сказали, что если я выйду из этого корпуса, то назад меня не пустят. Где я тогда буду жить? Люди приехали сюда, чтобы поклониться святым пещерам; им тоже говорят, что если они выйдут, то назад их уже не пустят”, – сказал он. По его словам, в заблокированном силовиками 58-м корпусе лавры остаются семь паломников. “Из-за нападок эсбэушников мы не можем никак ни выйти, ни зайти. Я бы хотела выйти помолиться в храм или пещеры. Не просто в этом помещении быть замкнутой. Нет свободы перемещаться, закон нарушается о нашем вероисповедании, мы словно изгои”, – рассказывает на видеозаписи верующая, общающаяся со Спасовым в лавре. В ответ на вопрос уполномоченного о том, как долго она находится в монастырском корпусе, женщина отвечает, что приблизительно с 10 августа. “Я коренная киевлянка. Мои деды и прадеды молились в этой святой лавре, крестили внучек. Но у меня такая травма душевная: у меня умер сын, умирает после него мама, муж. Больно душевно, я не могу найти утешение в другом месте. Мне нужно быть тут”, – сказала она. Ранее сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, и начали штурм помещений. С гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры срезали замки, внутрь зашла полиция с автоматами. Перед этим и.о. директора национального заповедника “Киево-Печерская лавра” Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. Минкультуры Украины также закрыло доступ также преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, приравняв их к "посетителям". Часть Киево-Печерской лавры, в которой расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры – это Нижняя лавра. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230901/lavra-1893737037.html
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украина, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, россия, служба безопасности украины
Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Служба безопасности Украины
Остающиеся в Киевской лавре монахи рассказали Раде об угрозах СБУ

Остающиеся в Киевской лавре монахи и прихожане рассказали Раде об угрозах СБУ

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заблокированные в Киево-Печерской лавре прихожане и монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) пожаловались представителю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаилу Спасову на нападки силовиков из СБУ и исходящие от них угрозы, что если они покинут свои корпуса, то больше не войдут в них, следует из предоставленного РИА Новости очевидцами видео из монастыря.
Спасов начал проверку фактов нарушений прав монахов и верующих УПЦ со стороны представителей заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
На Украине начали проверку нарушений прав монахов Киевской лавры
17:57
Один из монахов на видео рассказывает уполномоченному, что живет здесь с 2010 года, а в монастыре состоит с 1997 года. “Мне сказали, что если я выйду из этого корпуса, то назад меня не пустят. Где я тогда буду жить? Люди приехали сюда, чтобы поклониться святым пещерам; им тоже говорят, что если они выйдут, то назад их уже не пустят”, – сказал он.
По его словам, в заблокированном силовиками 58-м корпусе лавры остаются семь паломников. “Из-за нападок эсбэушников мы не можем никак ни выйти, ни зайти. Я бы хотела выйти помолиться в храм или пещеры. Не просто в этом помещении быть замкнутой. Нет свободы перемещаться, закон нарушается о нашем вероисповедании, мы словно изгои”, – рассказывает на видеозаписи верующая, общающаяся со Спасовым в лавре.
В ответ на вопрос уполномоченного о том, как долго она находится в монастырском корпусе, женщина отвечает, что приблизительно с 10 августа. “Я коренная киевлянка. Мои деды и прадеды молились в этой святой лавре, крестили внучек. Но у меня такая травма душевная: у меня умер сын, умирает после него мама, муж. Больно душевно, я не могу найти утешение в другом месте. Мне нужно быть тут”, – сказала она.
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26 августа, 14:40
Ранее сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, и начали штурм помещений. С гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры срезали замки, внутрь зашла полиция с автоматами.
Перед этим и.о. директора национального заповедника “Киево-Печерская лавра” Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт с 11 августа до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса лавры. Он уточнил, что монахи могут оставаться на территории обители, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. Минкультуры Украины также закрыло доступ также преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии, приравняв их к "посетителям".
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Часть Киево-Печерской лавры, в которой расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры – это Нижняя лавра.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Во Львове отдали ПЦУ участок, где ранее снесли храм канонической УПЦ
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