https://ria.ru/20230901/udary-1893682964.html
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ
Российская армия нанесла в течение последней недели удары высокоточным оружием по украинским объектам, в результате которых нарушено управление стратегической... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:13
2023-09-01T15:13
2023-09-01T15:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская армия нанесла в течение последней недели удары высокоточным оружием по украинским объектам, в результате которых нарушено управление стратегической системой радиопомех, уничтожены цеха по сборке морских дронов, комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ. В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. "В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ