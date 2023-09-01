https://ria.ru/20230901/udary-1893682964.html

ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ

ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ

Российская армия нанесла в течение последней недели удары высокоточным оружием по украинским объектам, в результате которых нарушено управление стратегической... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:13

2023-09-01T15:13

2023-09-01T15:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская армия нанесла в течение последней недели удары высокоточным оружием по украинским объектам, в результате которых нарушено управление стратегической системой радиопомех, уничтожены цеха по сборке морских дронов, комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ. В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. "В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф