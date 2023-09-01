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ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/udary-1893682964.html
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ
Российская армия нанесла в течение последней недели удары высокоточным оружием по украинским объектам, в результате которых нарушено управление стратегической... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:13
2023-09-01T15:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская армия нанесла в течение последней недели удары высокоточным оружием по украинским объектам, в результате которых нарушено управление стратегической системой радиопомех, уничтожены цеха по сборке морских дронов, комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ. В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. "В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ

Минобороны: ВС России за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием по ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" с крылатыми ракетами на боевом дежурстве в зоне СВО
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер с крылатыми ракетами на боевом дежурстве в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" с крылатыми ракетами на боевом дежурстве в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российская армия нанесла в течение последней недели удары высокоточным оружием по украинским объектам, в результате которых нарушено управление стратегической системой радиопомех, уничтожены цеха по сборке морских дронов, комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
"В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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