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ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 01.09.2023
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
ВС РФ с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВС РФ с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины, сообщили в пятницу в Telegram-канале Минобороны России. "В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
МО: Россия за неделю нанесла 5 групповых ракетных ударов по объектам на Украине