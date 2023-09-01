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ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/udary-1893678699.html
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 01.09.2023
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
ВС РФ с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:00
2023-09-01T15:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВС РФ с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины, сообщили в пятницу в Telegram-канале Минобороны России. "В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

МО: Россия за неделю нанесла 5 групповых ракетных ударов по объектам на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВС РФ с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины, сообщили в пятницу в Telegram-канале Минобороны России.
"В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
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