https://ria.ru/20230901/udary-1893678699.html

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 01.09.2023

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине

ВС РФ с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:00

2023-09-01T15:00

2023-09-01T15:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. ВС РФ с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины, сообщили в пятницу в Telegram-канале Минобороны России. "В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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