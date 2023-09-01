https://ria.ru/20230901/udar-1893722097.html

Школьник рассказал об игре с Мишустиным в настольный теннис

Школьник рассказал об игре с Мишустиным в настольный теннис - РИА Новости, 01.09.2023

Школьник рассказал об игре с Мишустиным в настольный теннис

Ученик восьмого класса школы № 1579 Илья Альтман, сыгравший в настольный теннис с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, рассказал РИА Новости, что глава... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:08

2023-09-01T17:08

2023-09-01T17:08

образование - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ученик восьмого класса школы № 1579 Илья Альтман, сыгравший в настольный теннис с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, рассказал РИА Новости, что глава правительства играет "достаточно неплохо" и хорошо подкручивает мяч, также школьник признался, что хотел бы сыграть и с президентом РФ Владимиром Путиным. "Играет достаточно неплохо, не каждый день все-таки предоставляется возможность сыграть с премьер-министром… (Хорошо) закручивает мяч, да", - сказал Илья. На вопрос о том, не боялся ли обыграть премьер-министра страны, мальчик признался, что испытывал некоторые страхи перед игрой, но учителя ему помогали настроиться. А одноклассники похвалили после встречи с Мишустиным: "Сказали, что молодец". А потом стали пересылать Илье видео его игры с Мишустиным. Также Илья признался РИА Новости, что был бы рад сыграть в настольный теннис и с президентом России. "Да, хотелось бы", - сказал восьмиклассник. Мальчик также рассказал, что занимается настольным теннисом два года, пока еще не имеет наград, но он уверен, что "все впереди". Мишустин в День знаний посетил московскую школу №1579, где сыграл в настольный теннис со школьником. Всего в школе работают 445 педагогов и учатся 4 838 детей, в том числе 3718 школьников, 1120 дошкольников. Для школы было построено новое здание на 900 учеников. Здесь предусмотрены комфортные универсальные и специализированные кабинеты, инженерный, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, робо-классы, IT-полигон, кабинеты технологий для мальчиков и девочек, пространство для шахматного кружка.

https://ria.ru/20230901/kompot-1893673132.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, михаил мишустин