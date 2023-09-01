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"Мечтали о Крыме". СМИ сообщили о колоссальном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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09:28 01.09.2023 (обновлено: 16:04 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/udar-1893557259.html
"Мечтали о Крыме". СМИ сообщили о колоссальном ударе России по ВСУ
"Мечтали о Крыме". СМИ сообщили о колоссальном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
"Мечтали о Крыме". СМИ сообщили о колоссальном ударе России по ВСУ
Киев не сможет захватить Крым из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:28
2023-09-01T16:04
в мире
киев
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киев не сможет захватить Крым из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Контрнаступление оказалось абсолютным провалом, и вряд ли удастся изменить этот сценарий&quot;, — говорится в материале.По словам обозревателя, полная неспособность Вооруженных сил Украины провести успешное контрнаступление показала, что у Киева нет возможности достичь своей главной цели — захвата Крыма.Российские военные нанесли тяжелый удар ВСУ, в результате чего было уничтожено огромное количество украинских солдат и вооружения НАТО, что лишило войска Киева возможности даже попытаться дойти до полуострова, подчеркнул Лейрос.&quot;Украина, похоже, упорно нарушает элементарную концепцию военного дела, которая заключается в том, что жизнь солдата важнее территории. Если солдаты останутся живы, то территории можно будет захватить позже, но если солдаты погибнут, то никаких территориальных завоеваний не будет&quot;, — указал журналист.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины".Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Мечтали о Крыме". СМИ сообщили о колоссальном ударе России по ВСУ

InfoBRICS: провал наступления ВСУ доказал неспособность Киева захватить Крым

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата с передовой
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата с передовой - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата с передовой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Киев не сможет захватить Крым из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Контрнаступление оказалось абсолютным провалом, и вряд ли удастся изменить этот сценарий", — говорится в материале.

По словам обозревателя, полная неспособность Вооруженных сил Украины провести успешное контрнаступление показала, что у Киева нет возможности достичь своей главной цели — захвата Крыма.
Российские военные нанесли тяжелый удар ВСУ, в результате чего было уничтожено огромное количество украинских солдат и вооружения НАТО, что лишило войска Киева возможности даже попытаться дойти до полуострова, подчеркнул Лейрос.
«

"Украина, похоже, упорно нарушает элементарную концепцию военного дела, которая заключается в том, что жизнь солдата важнее территории. Если солдаты останутся живы, то территории можно будет захватить позже, но если солдаты погибнут, то никаких территориальных завоеваний не будет", — указал журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины".
Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.
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