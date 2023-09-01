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Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю" - РИА Новости, 01.09.2023
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15:23 01.09.2023 (обновлено: 16:38 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/uchitelya-1893685899.html
Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю"
Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю" - РИА Новости, 01.09.2023
Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю"
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю", поблагодарив своих педагогов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:23
2023-09-01T16:38
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю", поблагодарив своих педагогов. "Я с утра уже это сделал, я поздравил свою учительницу Ларису Анатольевну Барышеву с Первым сентября. Но хочу присоединиться к этой акции, поскольку это (День знаний) замечательный праздник", - сказал премьер. Он отметил, что эта дата знакома каждому с самого детства. "Его любят все, абсолютно все, кто еще даже не пошел в школу, уже понимает, что такое Первое сентября", - подчеркнул он. "Дорогие учителя, дорогие наставники! От всей души хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всего самого доброго, чтобы у вас все получилось, чтобы новые методики случились, чтобы дети вас слушались и чтобы работа ваша приносила удовольствие, воспитывала наше новое поколение в самых лучших традициях нашей страны", - обратился к учителям Мишустин. Он отметил, что профессия педагога является одной из лучших. Премьер напомнил, что недаром текущий год был объявлен президентом страны Годом педагога и наставника. "Уверен абсолютно, что эту любовь и уважение к вам, к учителям, все ученики как минимум покажут и выскажут", - добавил он. Говоря о своих школьных наставниках, глава правительства сообщил, что школа, где он учился в Подмосковье, открылась после ремонта. "Собрались наши учителя, я прекрасно их помню. Как я уже сказал - это Лариса Анатольевна Барышева, она была учительницей русского языка и литературы. Также я сегодня увидел Нину Терентьевну Гусак, учительницу физики, Светлана Федоровна Найшева - учительница химии. К сожалению, ушла уже от нас наша учительница по математике Лидия Никандровна Башаренкова. Мы ее с теплом вспомнили", - сказал Мишустин, подчеркнув, что память об учителях остается навсегда в сердцах людей. Акция инициирована Минпросвещения Российской Федерации. Ее целью является выражение искренней благодарности и слов поддержки в адрес учителей, а также повышение престижа педагогических профессий, рост уровня осведомленности среди общественности о деятельности педагогов в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования. В проекте может принять участие любой желающий, позвонить или отправить открытку, выразить слова благодарности за помощь, поддержку и наставления, несмотря на расстояние и года. В акции уже приняли участие свыше 500 тысяч человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Московская область (Подмосковье), Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю"

Мишустин вспомнил и поблагодарил своих школьных учителей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве. 1 сентября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве. 1 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения московской общеобразовательной школы № 1579 в Москве. 1 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции "Спасибо учителю", поблагодарив своих педагогов.
"Я с утра уже это сделал, я поздравил свою учительницу Ларису Анатольевну Барышеву с Первым сентября. Но хочу присоединиться к этой акции, поскольку это (День знаний) замечательный праздник", - сказал премьер. Он отметил, что эта дата знакома каждому с самого детства. "Его любят все, абсолютно все, кто еще даже не пошел в школу, уже понимает, что такое Первое сентября", - подчеркнул он.
День знаний в России
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

Торжественная линейка, посвященная открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

Учащиеся кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

Начало нового учебного года в школах России

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

Первоклассники и ученики кадетского класса на торжественной линейке, проходящей в школе №1636 в Москве в День знаний

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

Школьники на торжественной линейке в Мариуполе

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

© РИА Новости / Александр Сухов
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов и генеральный директор публично-правовой компании Единый заказчик в сфере строительства Карен Оганесян, на торжественной церемонии открытия школы № 9 в Мариуполе после капитального ремонта ко Дню знаний

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

© РИА Новости / Александр Сухов
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

Первоклассники на торжественной линейке, проходящей в лицее №369 в Санкт-Петербурге в День знаний

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

Поднятие флага России на торжественной линейке, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

Первоклассники после торжественной линейки, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

Учитель в классе после торжественной линейки, посвященной открытию новой средней школы №54 и началу учебного года в Новосибирске

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12

В первый день осени российские школы открыли двери для учеников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Традиционно в этот день в проходят торжественные линейки и классные часы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 12

С прошлого года в каждой российской школе по понедельникам исполняется гимн, поднимается государственный флаг.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в поздравлении учащихся отметил, что сегодня школа учит детей делать достойный выбор, всесторонне развиваться и приобщаться к искренним человеческим ценностям.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он выразил особую признательность всем тем, "кто учит и вдохновляет ребят, радуется успехам, поддерживает и всецело верит в своих воспитанников".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Сегодня в первый класс пошли около двух миллионов детей, это на 160 тысяч больше, чем в 2022 году.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 12

С этого учебного года все ученики начальных классов государственных и муниципальных школ будут получать горячее питание — это около 7,7 миллиона детей.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В школах начал действовать золотой стандарт знаний. Минпросвещения обновило программы и ввело единый стандарт преподавания русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ.

© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
8 из 12

С этого года школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, с учетом их возраста и психофизических особенностей. Это может заключаться, к примеру, в высадке растений на школьной территории, в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка, которая в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат, как противодействовать дронам противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Выбрать будущую профессию поможет единая модель профориентации "Россия — мои горизонты", которую внедрят во всех российских школах в новом учебном году. Внеурочные занятия будут проходить по четвергам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Дорогие учителя, дорогие наставники! От всей души хочу вас поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всего самого доброго, чтобы у вас все получилось, чтобы новые методики случились, чтобы дети вас слушались и чтобы работа ваша приносила удовольствие, воспитывала наше новое поколение в самых лучших традициях нашей страны", - обратился к учителям Мишустин.
Он отметил, что профессия педагога является одной из лучших. Премьер напомнил, что недаром текущий год был объявлен президентом страны Годом педагога и наставника. "Уверен абсолютно, что эту любовь и уважение к вам, к учителям, все ученики как минимум покажут и выскажут", - добавил он.
Говоря о своих школьных наставниках, глава правительства сообщил, что школа, где он учился в Подмосковье, открылась после ремонта. "Собрались наши учителя, я прекрасно их помню. Как я уже сказал - это Лариса Анатольевна Барышева, она была учительницей русского языка и литературы. Также я сегодня увидел Нину Терентьевну Гусак, учительницу физики, Светлана Федоровна Найшева - учительница химии. К сожалению, ушла уже от нас наша учительница по математике Лидия Никандровна Башаренкова. Мы ее с теплом вспомнили", - сказал Мишустин, подчеркнув, что память об учителях остается навсегда в сердцах людей.
Опрос
Радовались ли вы 1 сентября в школьные годы?
Проголосовали:18452
24 августа, 12:46
Акция инициирована Минпросвещения Российской Федерации. Ее целью является выражение искренней благодарности и слов поддержки в адрес учителей, а также повышение престижа педагогических профессий, рост уровня осведомленности среди общественности о деятельности педагогов в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования.
В проекте может принять участие любой желающий, позвонить или отправить открытку, выразить слова благодарности за помощь, поддержку и наставления, несмотря на расстояние и года. В акции уже приняли участие свыше 500 тысяч человек.
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года
Вчера, 10:49
Инфографика
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 годаПосмотреть
 
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