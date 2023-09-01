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Кравцов заявил, что профессия учителя становится все более престижной

Кравцов заявил, что профессия учителя становится все более престижной - РИА Новости, 01.09.2023

Кравцов заявил, что профессия учителя становится все более престижной

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России растет престиж профессии учителя. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:13

2023-09-01T16:13

2023-09-01T20:29

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

год педагога и наставника

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России растет престиж профессии учителя. "Хотел бы особо отметить, поблагодарить и поздравить всех учителей России с Днем знаний. Нынешний Год педагога и наставника подчеркивает огромную значимость и ответственность профессии учителя. Мы видим, что ее престиж растет", - сказал Кравцов в ходе церемонии открытия образовательных учреждений в регионах. По его словам, в этом году в педвузы Минпросвещения России на педагогические специальности подано 385 тысяч заявлений. "Это на 100 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году", - отметил министр.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование