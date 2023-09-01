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Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 01.09.2023
Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
По предварительным данным, Польша отказалась направлять своих наблюдателей на учения ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщил помощник... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:40
2023-09-01T18:40
2023-09-01T18:40
белоруссия
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одкб
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. По предварительным данным, Польша отказалась направлять своих наблюдателей на учения ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем твиттере. "Предварительно, представители Польши отказываются наблюдать за учениями "Боевое братство-2023". Ранее, они не приглашали наблюдателей Беларуси на свои учения "Драгун-2021" и "Анаконда-2023", - написал Ревенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко изложил информацию о том, что польской стороне было заблаговременно направлено приглашение принять участие в учениях на правах наблюдателя.
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белоруссия, польша, александр лукашенко, одкб, в мире
Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко, ОДКБ, В мире
Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ
МО Белоруссии: Польша, предварительно, не направит наблюдателей на учения ОДКБ