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Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ

Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ - РИА Новости, 01.09.2023

Польша, предварительно, отказалась направлять наблюдателей на учения ОДКБ

По предварительным данным, Польша отказалась направлять своих наблюдателей на учения ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщил помощник... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:40

2023-09-01T18:40

2023-09-01T18:40

белоруссия

польша

александр лукашенко

одкб

в мире

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. По предварительным данным, Польша отказалась направлять своих наблюдателей на учения ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем твиттере. "Предварительно, представители Польши отказываются наблюдать за учениями "Боевое братство-2023". Ранее, они не приглашали наблюдателей Беларуси на свои учения "Драгун-2021" и "Анаконда-2023", - написал Ревенко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко изложил информацию о том, что польской стороне было заблаговременно направлено приглашение принять участие в учениях на правах наблюдателя.

https://ria.ru/20230831/odkb-1893362639.html

белоруссия

польша

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белоруссия, польша, александр лукашенко, одкб, в мире