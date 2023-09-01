https://ria.ru/20230901/ubiystvo-1893644060.html

Жителю Каменск-Уральска предъявили обвинение в убийстве девушки-подростка

Жителю Каменск-Уральска предъявили обвинение в убийстве девушки-подростка - РИА Новости, 01.09.2023

Жителю Каменск-Уральска предъявили обвинение в убийстве девушки-подростка

Синарский районный суд отправил в СИЗО до 10 октября мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском в Свердловской области, сообщили РИА РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:34

2023-09-01T13:34

2023-09-01T13:46

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

екатеринбург

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Синарский районный суд отправил в СИЗО до 10 октября мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В СМИ ранее были опубликованы кадры с наружных камер наблюдения, на которых видно, как за школьницей весь ее путь на велосипеде медленно следовал неизвестный мужчина. В четверг в СУСК сообщили, что велосипедист задержан, им оказался местный житель 1988 года рождения, он проверялся на причастность к преступлению.По данным СУСК по региону, жителю Каменск-Уральска предъявлено обвинение не только в убийстве 16-летней девушки, но и краже её телефона. "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября", – сказала собеседница агентства.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства смерти девушки, мужчина также проверяется на возможную причастность к иным преступлениям.Вечером 9 августа выпускница девятого класса пропала после возвращения в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, куда она ездила поступать в педагогический колледж. На следующее утро ее тело нашли в овраге в 10-20 метрах от тротуарной дорожки вдоль лесопарковой зоны.Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнял ранее, что задержанный мужчина работал стропальщиком на одном из местных металлургических заводов и ранее привлекался к уголовной ответственности, жил один в трехкомнатной квартире. Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сотрудникам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки изъяты, мужчина был проверен на полиграфе.

https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892988882.html

https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892907351.html

каменск-уральский

свердловская область

екатеринбург

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, каменск-уральский, свердловская область, екатеринбург, валерий горелых