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В Таиланде пропал российский турист - РИА Новости, 01.09.2023
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Туризм
 
20:13 01.09.2023 (обновлено: 20:51 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/turist-1893765333.html
В Таиланде пропал российский турист
В Таиланде пропал российский турист - РИА Новости, 01.09.2023
В Таиланде пропал российский турист
Россиянин пропал на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг в Таиланде, власти опасаются, что он мог утонуть, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Phuket... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:13
2023-09-01T20:51
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин пропал на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг в Таиланде, власти опасаются, что он мог утонуть, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную полицию. "Отделение туристической полиции Пхукета обратилось с призывом предоставить любую информацию, которая может помочь в поисках россиянина, пропавшего, предположительно, в море на пляже Най Янг вечером 1 сентября", — говорится в сообщении. Как отметила полиция, поиски туриста начались вскоре после получения сообщения о его пропаже. Тем не менее приблизительно в 20:30 (16:30 мск) они были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Поисково-спасательная операция может быть возобновлена в субботу утром, добавил портал.Местные власти, в свою очередь, не стали указывать личность пропавшего россиянина, однако поделились его фотографией.
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таиланд
пхукет (остров)
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Новости - Туризм
В Таиланде пропал российский турист

В Таиланде на острове Пхукет пропал российский турист

© AFP 2023 / Mohd RasfanТайская туристическая полиция
Тайская туристическая полиция - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
Тайская туристическая полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин пропал на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг в Таиланде, власти опасаются, что он мог утонуть, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную полицию.
"Отделение туристической полиции Пхукета обратилось с призывом предоставить любую информацию, которая может помочь в поисках россиянина, пропавшего, предположительно, в море на пляже Най Янг вечером 1 сентября", — говорится в сообщении.
Как отметила полиция, поиски туриста начались вскоре после получения сообщения о его пропаже. Тем не менее приблизительно в 20:30 (16:30 мск) они были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. Поисково-спасательная операция может быть возобновлена в субботу утром, добавил портал.
Местные власти, в свою очередь, не стали указывать личность пропавшего россиянина, однако поделились его фотографией.
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