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Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов - РИА Новости, 01.09.2023
Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
Россия импортировала в преддверии 1 сентября цветов почти на 46 миллионов долларов, популярностью больше пользовались розы и хризантемы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:35
2023-09-01T02:35
2023-09-01T02:35
россия
нидерланды
эквадор
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия импортировала в преддверии 1 сентября цветов почти на 46 миллионов долларов, популярностью больше пользовались розы и хризантемы, сообщила РИА Новости пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "В августе 2023 года, по данным ведомства, таможенными органами оформлено более 6,4 тысяч тонн свежесрезанных цветов стоимостью свыше 45,8 миллиона долларов США", - сообщили в ФТС, добавив, что в основном цветы ввозят из Нидерландов (45%) и Эквадора (37%). По данным ведомства, основная доля импортиуремых цветов приходится на розы (35%), хризантемы (28%), прочие свежесрезанные цветы для составления букетов (флоксы, гортензии, гидрангии, альстромерии и другие) ввозили чуть меньше - их доля составила 27%. При этом наибольший объем декларирования осуществляется в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (52%) и Московской таможни (41%). "Около 60% деклараций были выпущены в автоматическом режиме, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 39%", - добавляют в ведомстве.
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россия, нидерланды, эквадор, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика
Россия, Нидерланды, Эквадор, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Экономика
Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
ФТС: Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия импортировала в преддверии 1 сентября цветов почти на 46 миллионов долларов, популярностью больше пользовались розы и хризантемы, сообщила РИА Новости пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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"В августе 2023 года, по данным ведомства, таможенными органами оформлено более 6,4 тысяч тонн свежесрезанных цветов стоимостью свыше 45,8 миллиона долларов США", - сообщили в ФТС, добавив, что в основном цветы ввозят из Нидерландов (45%) и Эквадора (37%).
По данным ведомства, основная доля импортиуремых цветов приходится на розы (35%), хризантемы (28%), прочие свежесрезанные цветы для составления букетов (флоксы, гортензии, гидрангии, альстромерии и другие) ввозили чуть меньше - их доля составила 27%.
При этом наибольший объем декларирования осуществляется в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (52%) и Московской таможни (41%).
"Около 60% деклараций были выпущены в автоматическом режиме, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 39%", - добавляют в ведомстве.
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