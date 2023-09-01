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Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов

Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов - РИА Новости, 01.09.2023

Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов

Россия импортировала в преддверии 1 сентября цветов почти на 46 миллионов долларов, популярностью больше пользовались розы и хризантемы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:35

2023-09-01T02:35

2023-09-01T02:35

россия

нидерланды

эквадор

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия импортировала в преддверии 1 сентября цветов почти на 46 миллионов долларов, популярностью больше пользовались розы и хризантемы, сообщила РИА Новости пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "В августе 2023 года, по данным ведомства, таможенными органами оформлено более 6,4 тысяч тонн свежесрезанных цветов стоимостью свыше 45,8 миллиона долларов США", - сообщили в ФТС, добавив, что в основном цветы ввозят из Нидерландов (45%) и Эквадора (37%). По данным ведомства, основная доля импортиуремых цветов приходится на розы (35%), хризантемы (28%), прочие свежесрезанные цветы для составления букетов (флоксы, гортензии, гидрангии, альстромерии и другие) ввозили чуть меньше - их доля составила 27%. При этом наибольший объем декларирования осуществляется в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (52%) и Московской таможни (41%). "Около 60% деклараций были выпущены в автоматическом режиме, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 39%", - добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20230402/ozelenenie-1862871853.html

россия

нидерланды

эквадор

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россия, нидерланды, эквадор, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика