https://ria.ru/20230901/tseny-1893543289.html

Турция предупредила Запад о росте цен на сельхозпродукцию, сообщил источник

Турция предупредила Запад о росте цен на сельхозпродукцию, сообщил источник - РИА Новости, 01.09.2023

Турция предупредила Запад о росте цен на сельхозпродукцию, сообщил источник

Риски резкого роста цен на сельхозпродукцию в условиях эскалации на Черном море имеются, Анкара предупредила об этом западных партнеров в ходе контактов,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:12

2023-09-01T06:12

2023-09-01T06:12

россия

турция

анкара (провинция)

сергей лавров

антониу гутерреш

владимир путин

оон

брикс

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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Риски резкого роста цен на сельхозпродукцию в условиях эскалации на Черном море имеются, Анкара предупредила об этом западных партнеров в ходе контактов, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по зерновой сделке.Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг заявил, что Турция и ООН подготовили ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления". Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на российского дипломата. Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа."Да, мы предупредили об этом (о риске подорожания цен) наших западных партнеров. И ООН неоднократно предупреждало об этом в своих заявлениях. Сейчас очень большие риски, когда мы видим эскалацию напряженности именно в том регионе, где осуществляются перевозки сельхозпродукции. Усилия Турции и ООН в том числе направлены на то, чтобы не допустить продовольственный кризис, устранить риски голода в нуждающихся странах", - отметил собеседник агентства на вопрос, ведутся ли обсуждения о возможных рисках роста цен на сельскохозяйственную продукцию.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.

https://ria.ru/20230901/sdelka-1893543116.html

https://ria.ru/20230901/koridor-1893542955.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), сергей лавров, антониу гутерреш, владимир путин, оон, брикс