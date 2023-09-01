https://ria.ru/20230901/tsentr-1893729828.html

В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса"

В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса" - РИА Новости, 01.09.2023

В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса"

Торжественное открытие центров, которые работают по образовательным моделям "Сириуса", состоялось в пяти регионах России, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:34

2023-09-01T17:34

2023-09-01T20:28

общество

россия

хабаровский край

магаданская область

владимир путин

образовательный центр "сириус"

год педагога и наставника

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СОЧИ, 1 сен - РИА Новости. Торжественное открытие центров, которые работают по образовательным моделям "Сириуса", состоялось в пяти регионах России, сообщили журналистам в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус. На сегодняшний день в регионах страны по моделям "Сириуса" работает 70 центров. К ним прибавились ещё пять, поясняют власти. "В пяти регионах России торжественно открылись центры, работающие по модели "Сириуса". Пять новых Центров поддержки и развития талантливых детей открылись в российских регионах в День знаний. Все они будут работать по модели Образовательного центра "Сириус". Свои двери для школьников и педагогов открыли Центры Хабаровского края, Магаданской области, а также Крыма, Калмыкии и Алтая", - рассказали в администрации Сириуса. Уточняется, что региональные центры будут работать по научному, спортивному и культурному направлениям. "Также они (центры в регионах - ред.) включаются в научно-технологические проекты "Сириуса": конкурс "Большие вызовы", "Сириус.Лето" и "Уроки настоящего". Работа центров направлена на то, чтобы система выявления, развития и сопровождения талантов охватывала всю страну, а возможности "Сириуса" были доступны каждому ребенку", - добавляют в пресс-службе территории. Планируется, что к 2024 году центры по моделям "Сириуса" будут открыты в каждом регионе России. Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под управлением фонда "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда - выявить талантливых детей в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.

https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889018831.html

россия

хабаровский край

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, хабаровский край, магаданская область, владимир путин, образовательный центр "сириус"