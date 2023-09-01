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В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса" - РИА Новости, 01.09.2023
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17:34 01.09.2023 (обновлено: 20:28 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/tsentr-1893729828.html
В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса"
В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса" - РИА Новости, 01.09.2023
В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса"
Торжественное открытие центров, которые работают по образовательным моделям "Сириуса", состоялось в пяти регионах России, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:34
2023-09-01T20:28
общество
россия
хабаровский край
магаданская область
владимир путин
образовательный центр "сириус"
год педагога и наставника
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СОЧИ, 1 сен - РИА Новости. Торжественное открытие центров, которые работают по образовательным моделям "Сириуса", состоялось в пяти регионах России, сообщили журналистам в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус. На сегодняшний день в регионах страны по моделям "Сириуса" работает 70 центров. К ним прибавились ещё пять, поясняют власти. "В пяти регионах России торжественно открылись центры, работающие по модели "Сириуса". Пять новых Центров поддержки и развития талантливых детей открылись в российских регионах в День знаний. Все они будут работать по модели Образовательного центра "Сириус". Свои двери для школьников и педагогов открыли Центры Хабаровского края, Магаданской области, а также Крыма, Калмыкии и Алтая", - рассказали в администрации Сириуса. Уточняется, что региональные центры будут работать по научному, спортивному и культурному направлениям. "Также они (центры в регионах - ред.) включаются в научно-технологические проекты "Сириуса": конкурс "Большие вызовы", "Сириус.Лето" и "Уроки настоящего". Работа центров направлена на то, чтобы система выявления, развития и сопровождения талантов охватывала всю страну, а возможности "Сириуса" были доступны каждому ребенку", - добавляют в пресс-службе территории. Планируется, что к 2024 году центры по моделям "Сириуса" будут открыты в каждом регионе России. Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под управлением фонда "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда - выявить талантливых детей в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
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россия
хабаровский край
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общество, россия, хабаровский край, магаданская область, владимир путин, образовательный центр "сириус"
Общество, Россия, Хабаровский край, Магаданская область, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Год педагога и наставника
В России открылись еще пять центров, работающие по модели "Сириуса"

В пяти регионах России открылись центры, работающие по модели "Сириуса"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкУченицы в образовательном комплексе по улице Воскресенской федеральной территории "Сириус"
Ученицы в образовательном комплексе по улице Воскресенской федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Ученицы в образовательном комплексе по улице Воскресенской федеральной территории "Сириус" . Архивное фото
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СОЧИ, 1 сен - РИА Новости. Торжественное открытие центров, которые работают по образовательным моделям "Сириуса", состоялось в пяти регионах России, сообщили журналистам в пресс-службе администрации федеральной территории Сириус.
На сегодняшний день в регионах страны по моделям "Сириуса" работает 70 центров. К ним прибавились ещё пять, поясняют власти.
«
"В пяти регионах России торжественно открылись центры, работающие по модели "Сириуса". Пять новых Центров поддержки и развития талантливых детей открылись в российских регионах в День знаний. Все они будут работать по модели Образовательного центра "Сириус". Свои двери для школьников и педагогов открыли Центры Хабаровского края, Магаданской области, а также Крыма, Калмыкии и Алтая", - рассказали в администрации Сириуса.
Уточняется, что региональные центры будут работать по научному, спортивному и культурному направлениям. "Также они (центры в регионах - ред.) включаются в научно-технологические проекты "Сириуса": конкурс "Большие вызовы", "Сириус.Лето" и "Уроки настоящего". Работа центров направлена на то, чтобы система выявления, развития и сопровождения талантов охватывала всю страну, а возможности "Сириуса" были доступны каждому ребенку", - добавляют в пресс-службе территории.
Планируется, что к 2024 году центры по моделям "Сириуса" будут открыты в каждом регионе России.
Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под управлением фонда "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда - выявить талантливых детей в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
В центре Сириус. КуZбасс стартовала профильная медицинская смена для школьников - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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Год педагога и наставникаОбществоРоссияХабаровский крайМагаданская областьВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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