https://ria.ru/20230901/tsennosti-1893738058.html
Путин сообщил о запуске нового конкурса для семей с детьми
Путин сообщил о запуске нового конкурса для семей с детьми - РИА Новости, 01.09.2023
Путин сообщил о запуске нового конкурса для семей с детьми
Президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" объявил о запуске конкурса для семей с детьми. Участие в конкурсе смогут принять... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:59
2023-09-01T17:59
2023-09-01T19:15
владимир путин
общество
россия
семья
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" объявил о запуске конкурса для семей с детьми. Участие в конкурсе смогут принять представители различных поколений.В начале беседы со школьникам он отметил, что сейчас в России реализуется большое количество различных проектов, а семейных соревновательных проектов нет."Мы сегодня с коллегами с утра говорили об этом, и сейчас только с руководителем "Сенежа" вспоминали - такой проект соревновательный на уровне семей был бы на мой взгляд крайне востребованным, и был бы, наверняка, очень интересным. Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми", - сказал Путин."Нам бы очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать как семья развивается, передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности, какова значимость семьи в нашем обществе", - заявил президент.Путин добавил, что рассчитывает, что этот проект внесет вклад в развитие традиционных ценностей, "на которых стоит государство".Перед встречей с молодыми людьми Путин осмотрел мастерскую "Сенеж". Замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин рассказал главе государства о новом образовательном кампусе и прилегающей территории. Президент попросил для прессы уточнить цели проекта. Бетин пояснил, что главная задача - работать с управленцами разных уровней, которые занимаются в одинаковых условиях. "Это очень важно, особенно для нашей молодежи, такая преемственность поколений", - пояснил Бетин. Также Путин пообщался с модераторами смен, которые рассказали о своих впечатлениях от нового кампуса, ознакомился с проектами платформы "Россия - страна возможностей", программами обучения, в том числе муниципальных команд, наставников, которые работают с военными, вернувшимися из зоны боевых действий. Также президенту показали ролик, посвященный форуму "Территория смыслов".
https://ria.ru/20230831/semya-1893357985.html
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владимир путин, общество, россия, семья
Владимир Путин, Общество, Россия, Семья
Путин сообщил о запуске нового конкурса для семей с детьми
Путин сообщил о запуске семейного конкурса для развития традиционных ценностей
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" объявил о запуске конкурса для семей с детьми. Участие в конкурсе смогут принять представители различных поколений.
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В начале беседы со школьникам он отметил, что сейчас в России реализуется большое количество различных проектов, а семейных соревновательных проектов нет.
"Мы сегодня с коллегами с утра говорили об этом, и сейчас только с руководителем "Сенежа" вспоминали - такой проект соревновательный на уровне семей был бы на мой взгляд крайне востребованным, и был бы, наверняка, очень интересным. Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми", - сказал Путин.
"Нам бы очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать как семья развивается, передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности, какова значимость семьи в нашем обществе", - заявил президент.
Путин добавил, что рассчитывает, что этот проект внесет вклад в развитие традиционных ценностей, "на которых стоит государство".
Перед встречей с молодыми людьми Путин осмотрел мастерскую "Сенеж". Замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин рассказал главе государства о новом образовательном кампусе и прилегающей территории. Президент попросил для прессы уточнить цели проекта. Бетин пояснил, что главная задача - работать с управленцами разных уровней, которые занимаются в одинаковых условиях. "Это очень важно, особенно для нашей молодежи, такая преемственность поколений", - пояснил Бетин. Также Путин пообщался с модераторами смен, которые рассказали о своих впечатлениях от нового кампуса, ознакомился с проектами платформы "Россия - страна возможностей", программами обучения, в том числе муниципальных команд, наставников, которые работают с военными, вернувшимися из зоны боевых действий. Также президенту показали ролик, посвященный форуму "Территория смыслов".
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