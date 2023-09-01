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На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара - РИА Новости, 01.09.2023
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10:35 01.09.2023 (обновлено: 11:15 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/tets-1893590659.html
На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара
На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара - РИА Новости, 01.09.2023
На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара
Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена и на работу станции не повлияла, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:35
2023-09-01T11:15
красноярск
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена и на работу станции не повлияла, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в телеграм-канале."На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара. В настоящее время аварийная ситуация устранена. На работу станции авария не повлияла. Параметры вырабатываемой тепло-электроэнергии не снижались, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По данным краевого главка МЧС, на место для проверки ситуации был направлен один пожарный автомобиль. Помощь не потребовалась.В компании СГК происшествие назвали "техническим инцидентом"."Сегодня в 14.00 произошёл технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2, в результате жители наблюдали кратковременный выброс золы. Угрозы энергоснабжению потребителей нет", - говорится в Telegram-канале СГК Красноярский край.Отмечается, что остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме, возгораний на станции не было.
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красноярск, происшествия, красноярский край
Красноярск, Происшествия, Красноярский край
На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара

На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара, никто не пострадал

© Кадр из видео очевидцаВыброс пара на Красноярской ТЭЦ-2. Стоп-кадр видео
Выброс пара на Красноярской ТЭЦ-2. Стоп-кадр видео
© Кадр из видео очевидца
Выброс пара на Красноярской ТЭЦ-2. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена и на работу станции не повлияла, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в телеграм-канале.
"На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара. В настоящее время аварийная ситуация устранена. На работу станции авария не повлияла. Параметры вырабатываемой тепло-электроэнергии не снижались, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, на место для проверки ситуации был направлен один пожарный автомобиль. Помощь не потребовалась.
В компании СГК происшествие назвали "техническим инцидентом".
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"Сегодня в 14.00 произошёл технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2, в результате жители наблюдали кратковременный выброс золы. Угрозы энергоснабжению потребителей нет", - говорится в Telegram-канале СГК Красноярский край.
Отмечается, что остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме, возгораний на станции не было.
 
КрасноярскПроисшествияКрасноярский край
 
 
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