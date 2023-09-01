https://ria.ru/20230901/tets-1893590659.html

На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара

На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара - РИА Новости, 01.09.2023

На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара

Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена и на работу станции не повлияла, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:35

2023-09-01T10:35

2023-09-01T11:15

красноярск

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена и на работу станции не повлияла, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в телеграм-канале."На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара. В настоящее время аварийная ситуация устранена. На работу станции авария не повлияла. Параметры вырабатываемой тепло-электроэнергии не снижались, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По данным краевого главка МЧС, на место для проверки ситуации был направлен один пожарный автомобиль. Помощь не потребовалась.В компании СГК происшествие назвали "техническим инцидентом"."Сегодня в 14.00 произошёл технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2, в результате жители наблюдали кратковременный выброс золы. Угрозы энергоснабжению потребителей нет", - говорится в Telegram-канале СГК Красноярский край.Отмечается, что остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме, возгораний на станции не было.

https://ria.ru/20230711/izhevsk-1883542417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярск, происшествия, красноярский край