https://ria.ru/20230901/territorii-1893669343.html

Пушилин оценил позицию Венгрии в контексте темы распада Украины

Пушилин оценил позицию Венгрии в контексте темы распада Украины - РИА Новости, 01.09.2023

Пушилин оценил позицию Венгрии в контексте темы распада Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал тему распада Украины и возможного перехода части остающейся пока под контролем Киева территории к другим... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:35

2023-09-01T14:35

2023-09-01T14:35

в мире

украина

денис пушилин

евросоюз

виктор орбан

венгрия

донецкая народная республика

петер сийярто

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал тему распада Украины и возможного перехода части остающейся пока под контролем Киева территории к другим государствам, предположив, что среди них может оказаться и Венгрия, и отметив позитивный настрой Будапешта по отношению к России. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что неизвестно, как долго Евросоюз сможет оказывать финансовую поддержку Украине, учитывая отсутствие отчета, на что были потрачены 70 миллиардов евро из запланированного семилетнего бюджета ЕС. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт ждет отчета о средствах, выделенных ЕС на поддержку Украине. "Во всех заявлениях можно между строк разглядеть заинтересованность Будапешта в присоединении некоторых территорий остатков украинского "государства", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Врио главы ДНР заметил, что власти Венгрии "то говорят Зеленскому о необходимости диалога с Россией, то признают провал антироссийских санкций, а то и вовсе заявляют, что победить Россию невозможно", и назвал действия Будапешта "попыткой балансировать на международной арене". Кроме того, врио главы ДНР напомнил, что в прошлом году Орбан появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением "Великой Венгрии", когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Пушилин также предположил, что вариант с разделом территории Украины может устроить некоторые страны. "Вопрос лишь в том, что эти территории украинское квазигосударство получило в дар от России, а нам они доставались очень непросто", - добавил врио главы ДНР. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230831/tselostnost-1893491159.html

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893651160.html

украина

венгрия

донецкая народная республика

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в мире, украина, денис пушилин, евросоюз, виктор орбан, венгрия, донецкая народная республика, петер сийярто