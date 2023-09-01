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ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.09.2023
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18:11 01.09.2023 (обновлено: 18:12 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/tela-1893743430.html
ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве
ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.09.2023
ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве
Украина договорилась с Германией о передаче украинской стороне 10 рефрижераторов для хранения тел военных, сообщил в пятницу украинский уполномоченный по... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:11
2023-09-01T18:12
в мире
германия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украина договорилась с Германией о передаче украинской стороне 10 рефрижераторов для хранения тел военных, сообщил в пятницу украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко в своем Telegram-канале. По его словам, в пятницу прошла онлайн-встреча с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) министерства внутренних дел Германии и представителями бюро судебно-медицинской экспертизы Германии. "По результатам онлайн-встречи достигли договоренности, что Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев", - говорится в сообщении Котенко.
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве

В Киеве заявили, что ФРГ передаст Украине десять рефрижераторов для тел военных

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украина договорилась с Германией о передаче украинской стороне 10 рефрижераторов для хранения тел военных, сообщил в пятницу украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко в своем Telegram-канале.
По его словам, в пятницу прошла онлайн-встреча с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) министерства внутренних дел Германии и представителями бюро судебно-медицинской экспертизы Германии.
"По результатам онлайн-встречи достигли договоренности, что Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев", - говорится в сообщении Котенко.
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