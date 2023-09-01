https://ria.ru/20230901/tela-1893743430.html

ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве

ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве - РИА Новости, 01.09.2023

ФРГ передаст Украине рефрижераторы для тел военных, заявили в Киеве

Украина договорилась с Германией о передаче украинской стороне 10 рефрижераторов для хранения тел военных, сообщил в пятницу украинский уполномоченный по... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:11

2023-09-01T18:11

2023-09-01T18:12

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украина договорилась с Германией о передаче украинской стороне 10 рефрижераторов для хранения тел военных, сообщил в пятницу украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко в своем Telegram-канале. По его словам, в пятницу прошла онлайн-встреча с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) министерства внутренних дел Германии и представителями бюро судебно-медицинской экспертизы Германии. "По результатам онлайн-встречи достигли договоренности, что Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине 10 единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев", - говорится в сообщении Котенко.

https://ria.ru/20230820/ukraina-1891134520.html

германия

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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины