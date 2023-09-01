https://ria.ru/20230901/tayfun-1893544531.html
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю - РИА Новости, 01.09.2023
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю
Власти города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун распорядились во второй половине дня в пятницу приостановить работу офисов и торговлю из-за тайфуна... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:48
2023-09-01T06:48
2023-09-01T06:48
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ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Власти города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун распорядились во второй половине дня в пятницу приостановить работу офисов и торговлю из-за тайфуна "Саола", следует из сообщения местного управления по чрезвычайным ситуациям. Ожидается, что тайфун "Саола" обрушится на прибрежный город и его окрестности вечером в пятницу, уже во второй половине дня ожидаются сильный дождь и ветер, в связи с чем власти с 12.00 по местному времени (7.00 мск) начинают принимать меры экстренного реагирования первого уровня на тайфун и возможные наводнения. С 16.00 пятницы (11.00 мск) в городе приостанавливается работа офисов и торговля, занятия в учебных заведениях города приостановлены еще с четверга. Численность постоянного населения Шэньчжэня, согласно данным на конец 2022 года, составляла 17,6 миллиона человек. Ранее Центральное метеорологическое управление Китая сообщало, что из-за приближающегося тайфуна "Саола" на юге КНР ввели наивысший, "красный" уровень предупреждения. Согласно прогнозам управления, тайфун будет двигаться на северо-запад со скоростью 10 километров в час и постепенно приблизится к восточному побережью провинции Гуандун, в пятницу он приблизится к побережью Гонконга.
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гуандун, китай, гонконг, в мире
Гуандун, Китай, Гонконг, В мире
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю
В Шэньчжэне в КНР из-за тайфуна "Саола" останавливают работу офисов и торговлю
ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Власти города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун распорядились во второй половине дня в пятницу приостановить работу офисов и торговлю из-за тайфуна "Саола", следует из сообщения местного управления по чрезвычайным ситуациям.
Ожидается, что тайфун "Саола" обрушится на прибрежный город и его окрестности вечером в пятницу, уже во второй половине дня ожидаются сильный дождь и ветер, в связи с чем власти с 12.00 по местному времени (7.00 мск) начинают принимать меры экстренного реагирования первого уровня на тайфун и возможные наводнения.
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С 16.00 пятницы (11.00 мск) в городе приостанавливается работа офисов и торговля, занятия в учебных заведениях города приостановлены еще с четверга.
Численность постоянного населения Шэньчжэня, согласно данным на конец 2022 года, составляла 17,6 миллиона человек.
Ранее Центральное метеорологическое управление Китая
сообщало, что из-за приближающегося тайфуна "Саола" на юге КНР ввели наивысший, "красный" уровень предупреждения. Согласно прогнозам управления, тайфун будет двигаться на северо-запад со скоростью 10 километров в час и постепенно приблизится к восточному побережью провинции Гуандун, в пятницу он приблизится к побережью Гонконга
.
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