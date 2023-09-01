Рейтинг@Mail.ru
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/tayfun-1893544531.html
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю - РИА Новости, 01.09.2023
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю
Власти города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун распорядились во второй половине дня в пятницу приостановить работу офисов и торговлю из-за тайфуна... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:48
2023-09-01T06:48
гуандун
китай
гонконг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40884/49/408844986_0:499:4760:3177_1920x0_80_0_0_3e156aed1189ce6ce945c013e9651395.jpg
ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Власти города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун распорядились во второй половине дня в пятницу приостановить работу офисов и торговлю из-за тайфуна "Саола", следует из сообщения местного управления по чрезвычайным ситуациям. Ожидается, что тайфун "Саола" обрушится на прибрежный город и его окрестности вечером в пятницу, уже во второй половине дня ожидаются сильный дождь и ветер, в связи с чем власти с 12.00 по местному времени (7.00 мск) начинают принимать меры экстренного реагирования первого уровня на тайфун и возможные наводнения. С 16.00 пятницы (11.00 мск) в городе приостанавливается работа офисов и торговля, занятия в учебных заведениях города приостановлены еще с четверга. Численность постоянного населения Шэньчжэня, согласно данным на конец 2022 года, составляла 17,6 миллиона человек. Ранее Центральное метеорологическое управление Китая сообщало, что из-за приближающегося тайфуна "Саола" на юге КНР ввели наивысший, "красный" уровень предупреждения. Согласно прогнозам управления, тайфун будет двигаться на северо-запад со скоростью 10 километров в час и постепенно приблизится к восточному побережью провинции Гуандун, в пятницу он приблизится к побережью Гонконга.
https://ria.ru/20230829/tayfun-1893029102.html
https://ria.ru/20230822/tayfun-1891419302.html
гуандун
китай
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40884/49/408844986_315:0:4551:3177_1920x0_80_0_0_8eea5ae57cee1128783ab1ed5cb86747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гуандун, китай, гонконг, в мире
Гуандун, Китай, Гонконг, В мире
В китайском Шэньчжэне из-за тайфуна останавливают работу офисов и торговлю

В Шэньчжэне в КНР из-за тайфуна "Саола" останавливают работу офисов и торговлю

© Anthony WALLACE / AFPШэньчжэнь
Шэньчжэнь
© Anthony WALLACE / AFP
Шэньчжэнь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 сен – РИА Новости. Власти города Шэньчжэнь китайской южной провинции Гуандун распорядились во второй половине дня в пятницу приостановить работу офисов и торговлю из-за тайфуна "Саола", следует из сообщения местного управления по чрезвычайным ситуациям.
Ожидается, что тайфун "Саола" обрушится на прибрежный город и его окрестности вечером в пятницу, уже во второй половине дня ожидаются сильный дождь и ветер, в связи с чем власти с 12.00 по местному времени (7.00 мск) начинают принимать меры экстренного реагирования первого уровня на тайфун и возможные наводнения.
Тайфун на восточном побережье Тайваня - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
СМИ: школы и офисы в некоторых частях Тайваня закроют в среду из-за тайфуна
29 августа, 22:33
С 16.00 пятницы (11.00 мск) в городе приостанавливается работа офисов и торговля, занятия в учебных заведениях города приостановлены еще с четверга.
Численность постоянного населения Шэньчжэня, согласно данным на конец 2022 года, составляла 17,6 миллиона человек.
Ранее Центральное метеорологическое управление Китая сообщало, что из-за приближающегося тайфуна "Саола" на юге КНР ввели наивысший, "красный" уровень предупреждения. Согласно прогнозам управления, тайфун будет двигаться на северо-запад со скоростью 10 километров в час и постепенно приблизится к восточному побережью провинции Гуандун, в пятницу он приблизится к побережью Гонконга.
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Число устраняющих последствия тайфуна в Приморье военных увеличили до 340
22 августа, 04:32
 
ГуандунКитайГонконгВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала