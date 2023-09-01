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ВСУ не пустят американские Abrams на передовую, считает эксперт - РИА Новости, 01.09.2023
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14:13 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/tanki-1893660211.html
ВСУ не пустят американские Abrams на передовую, считает эксперт
ВСУ не пустят американские Abrams на передовую, считает эксперт - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ не пустят американские Abrams на передовую, считает эксперт
Вооруженные силы Украины побоятся выпускать на переднюю линию американские танки Abrams, они могут повторить судьбу сгоревших на поле боя немецких Leopard и еще РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:13
2023-09-01T14:13
украина
иван коновалов
politico
министерство обороны сша
владимир путин
германия
киев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины побоятся выпускать на переднюю линию американские танки Abrams, они могут повторить судьбу сгоревших на поле боя немецких Leopard и еще больше дискредитируют западный военно-промышленный комплекс, заявил РИА Новости военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Сейчас танки находятся в Германии, где проходят ремонт. "Они побоятся их (танки Abrams) выпускать на переднюю линию… Это будет очень плохой рекламой для американского военно-промышленного комплекса, потому что мы уже знаем судьбу танков Leopard, которые все сгорели в основном, и теперь у немецкого военно-промышленного комплекса бледный вид", - сказал эксперт. По его словам, в случае быстрого уничтожения американских Abrams западная техника будет окончательно дискредитирована в глазах мирового сообщества. Такая же ситуация сейчас происходит с британскими танками Challenger 2: "Лондон не дают выпускать эти танки вперед - боится, что их подожгут". Эксперт обратил внимание на то, что Abrams не могут повлиять на ход украинского конфликта и из-за ограниченного объема поставок. "Ситуацию на поле боя эти танки не изменят ни в коем случае, и даже в том случае, когда будет поставлен весь обещанный 31 танк Abrams, потому что это всего лишь один батальон. Учитывая грандиозность и масштабы противостояния, это капля в море, которая вообще решить ничего не может", - заключил он. Президент России Владимир Путин ранее на встрече с военными корреспондентами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, которые применяются Украиной в зоне спецоперации, "прекрасно горят".
https://ria.ru/20230830/rheinmetall-1893050774.html
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украина, иван коновалов, politico, министерство обороны сша, владимир путин, германия, киев
Украина, Иван Коновалов, Politico, Министерство обороны США, Владимир Путин, Германия, Киев
ВСУ не пустят американские Abrams на передовую, считает эксперт

Эксперт: ВСУ не пустят Abrams на передовую, чтобы не запятнать "оборонку" США

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Украины побоятся выпускать на переднюю линию американские танки Abrams, они могут повторить судьбу сгоревших на поле боя немецких Leopard и еще больше дискредитируют западный военно-промышленный комплекс, заявил РИА Новости военный эксперт, политолог Иван Коновалов.
Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Сейчас танки находятся в Германии, где проходят ремонт.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Украинские танки Leopard нанесли удар по Германии
30 августа, 05:20
«
"Они побоятся их (танки Abrams) выпускать на переднюю линию… Это будет очень плохой рекламой для американского военно-промышленного комплекса, потому что мы уже знаем судьбу танков Leopard, которые все сгорели в основном, и теперь у немецкого военно-промышленного комплекса бледный вид", - сказал эксперт.
По его словам, в случае быстрого уничтожения американских Abrams западная техника будет окончательно дискредитирована в глазах мирового сообщества.
Такая же ситуация сейчас происходит с британскими танками Challenger 2: "Лондон не дают выпускать эти танки вперед - боится, что их подожгут".
Эксперт обратил внимание на то, что Abrams не могут повлиять на ход украинского конфликта и из-за ограниченного объема поставок.
«
"Ситуацию на поле боя эти танки не изменят ни в коем случае, и даже в том случае, когда будет поставлен весь обещанный 31 танк Abrams, потому что это всего лишь один батальон. Учитывая грандиозность и масштабы противостояния, это капля в море, которая вообще решить ничего не может", - заключил он.
Президент России Владимир Путин ранее на встрече с военными корреспондентами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, которые применяются Украиной в зоне спецоперации, "прекрасно горят".
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УкраинаИван КоноваловPoliticoМинистерство обороны СШАВладимир ПутинГерманияКиев
 
 
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