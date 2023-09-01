https://ria.ru/20230901/svadba-1893540203.html

Гость застрелил жениха на свадьбе

Гость застрелил жениха на свадьбе - РИА Новости, 01.09.2023

Гость застрелил жениха на свадьбе

В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T04:27

2023-09-01T04:27

2023-09-01T10:34

в мире

иордания

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7.Трагедия произошла в конце августа, во время свадебных торжеств в провинции Маан на юге страны. Двадцатилетний Хамза Аль-Фанатесса стал жертвой шальной пули, выпущенной одним из гостей. Молодой человек получил ранение в грудь, его доставили в медучреждение, где он позднее скончался.Управление общественной безопасности Иордании осудило стрельбу и пообещало привлечь стрелка к ответственности. Также там призвали жителей страны прекратить "безрассудную практику" стрельбы во время свадебных торжеств.Отмечается, что инцидент вызвал всеобщее негодование в Иордании, "где стрельба на свадьбах стала серьезной проблемой".

https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html

иордания

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в мире, иордания