https://ria.ru/20230901/svadba-1893540203.html
Гость застрелил жениха на свадьбе
Гость застрелил жениха на свадьбе - РИА Новости, 01.09.2023
Гость застрелил жениха на свадьбе
В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T04:27
2023-09-01T04:27
2023-09-01T10:34
в мире
иордания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893573290_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_adb976fa0bd700bb3750eb28888eb06d.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7.Трагедия произошла в конце августа, во время свадебных торжеств в провинции Маан на юге страны. Двадцатилетний Хамза Аль-Фанатесса стал жертвой шальной пули, выпущенной одним из гостей. Молодой человек получил ранение в грудь, его доставили в медучреждение, где он позднее скончался.Управление общественной безопасности Иордании осудило стрельбу и пообещало привлечь стрелка к ответственности. Также там призвали жителей страны прекратить "безрассудную практику" стрельбы во время свадебных торжеств.Отмечается, что инцидент вызвал всеобщее негодование в Иордании, "где стрельба на свадьбах стала серьезной проблемой".
https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html
иордания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893573290_528:0:3259:2048_1920x0_80_0_0_9b6d143bbe0383ffae872c2489cad53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иордания
Гость застрелил жениха на свадьбе
Emirates24\7: в Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7
.
Трагедия произошла в конце августа, во время свадебных торжеств в провинции Маан на юге страны. Двадцатилетний Хамза Аль-Фанатесса стал жертвой шальной пули, выпущенной одним из гостей. Молодой человек получил ранение в грудь, его доставили в медучреждение, где он позднее скончался.
Управление общественной безопасности Иордании
осудило стрельбу и пообещало привлечь стрелка к ответственности. Также там призвали жителей страны прекратить "безрассудную практику" стрельбы во время свадебных торжеств.
Отмечается, что инцидент вызвал всеобщее негодование в Иордании, "где стрельба на свадьбах стала серьезной проблемой".
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом