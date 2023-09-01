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Гость застрелил жениха на свадьбе - РИА Новости, 01.09.2023
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04:27 01.09.2023 (обновлено: 10:34 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/svadba-1893540203.html
Гость застрелил жениха на свадьбе
Гость застрелил жениха на свадьбе - РИА Новости, 01.09.2023
Гость застрелил жениха на свадьбе
В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T04:27
2023-09-01T10:34
в мире
иордания
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7.Трагедия произошла в конце августа, во время свадебных торжеств в провинции Маан на юге страны. Двадцатилетний Хамза Аль-Фанатесса стал жертвой шальной пули, выпущенной одним из гостей. Молодой человек получил ранение в грудь, его доставили в медучреждение, где он позднее скончался.Управление общественной безопасности Иордании осудило стрельбу и пообещало привлечь стрелка к ответственности. Также там призвали жителей страны прекратить "безрассудную практику" стрельбы во время свадебных торжеств.Отмечается, что инцидент вызвал всеобщее негодование в Иордании, "где стрельба на свадьбах стала серьезной проблемой".
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в мире, иордания
В мире, Иордания
Гость застрелил жениха на свадьбе

Emirates24\7: в Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха

© AFP 2023 / Khalil MazraawiМашина скорой помощи в Иордании
Машина скорой помощи в Иордании - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / Khalil Mazraawi
Машина скорой помощи в Иордании. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Иордании стрельба на свадьбе привела к гибели молодого жениха, сообщает издание Emirates 24/7.
Трагедия произошла в конце августа, во время свадебных торжеств в провинции Маан на юге страны. Двадцатилетний Хамза Аль-Фанатесса стал жертвой шальной пули, выпущенной одним из гостей. Молодой человек получил ранение в грудь, его доставили в медучреждение, где он позднее скончался.
Управление общественной безопасности Иордании осудило стрельбу и пообещало привлечь стрелка к ответственности. Также там призвали жителей страны прекратить "безрассудную практику" стрельбы во время свадебных торжеств.
Отмечается, что инцидент вызвал всеобщее негодование в Иордании, "где стрельба на свадьбах стала серьезной проблемой".
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