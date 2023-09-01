https://ria.ru/20230901/supersezon-1893322522.html

Суперсезон вокального проекта "Ты супер!" выходит на НТВ

Суперсезон вокального проекта "Ты супер!" выходит на НТВ - РИА Новости, 01.09.2023

Суперсезон вокального проекта "Ты супер!" выходит на НТВ

Уже 3 сентября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер!". В нем примут участие 50 талантливых РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:24

2023-09-01T18:24

2023-09-01T19:28

игорь крутой

ани лорак

алексей воробьев

нтв (телеканал)

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893319103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_298d8a12eb2392e009dc5cbd9026d092.jpg

Уже 3 сентября в 20:20 в эфире телеканала НТВ состоится премьера суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер!". В нем примут участие 50 талантливых детей в возрасте от 7 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях.География проекта охватывает более 20 регионов России, а также Белоруссию, Казахстан и Молдову.Оценивать участников, наставлять и поддерживать будет звёздное жюри проекта: актёр, режиссёр и музыкант Алексей Воробьёв, певицы Ани Лорак и Люся Чеботина, которые впервые займут кресла звёздных судей проекта, а также певец Александр Панайотов, который уже появлялся на шоу в качестве звёздного гостя – артист приходил в четвёртом сезоне поддержать Колю Дербенёва из Челябинской области, а в седьмом сезоне примерит на себя роль члена жюри, заменив композитора, народного артиста России Игоря Крутого, который присоединится к жюри на следующем этапе.Игорь Крутой является бессменным членом жюри "Ты супер!", начиная со второго сезона проекта. И зрителям, и участникам конкурса он запомнился не только строгими решениями, но и добрыми поступками – в каждом сезоне маэстро помогал ребятам делать шаги на большой сцене.Игорь Крутой:"Почти все участники прошлых сезонов оставили след в моём сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей. В новом сезоне я был бы рад увидеть и ещё раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одарённых ребят. Настоящее творчество и яркий талант всегда вызывают у меня восхищение и удивление. А когда этими качествами обладает ребёнок, то и подавно. И если из этих мальчиков и девочек вырастает настоящий артист, то радости моей нет предела. За все эти годы проект "Ты супер!" обрёл огромную аудиторию поклонников. Дети получили восхищение зрителей, популярность, их приглашают на телевидение, концерты, у многих сбылись самые сокровенные мечты. И мне кажется, что этот шаг навстречу детской мечте и есть тот путь, по которому проект "Ты супер!" должен идти вперёд с гордо поднятой головой".Алексей Воробьёв тоже является старожилом проекта – он занимает судейское кресло с третьего сезона, который, как и грядущий седьмой, стал суперсезоном. Воробьёв не только поддерживает юных исполнителей во время конкурса, но и после. Например, в пятом сезоне он написал симфоническую музыку для песни, автором слов которой стала Ирина Дубцова, и выступил режиссером клипа Татьяны Мавроди из Калужской области. А этим летом он исполнил мечту Дмитрия Меновщикова – участника 6 сезона. Парень на сцене проекта сказал, что хочет побывать в одном из легендарных детских лагерей.Алексей Воробьёв:"Чувствую невероятную ответственность! И, конечно, для меня огромная радость вновь сесть в кресло члена жюри "Ты супер!", чтобы снова иметь возможность встретиться с этими потрясающими юными талантами, которые выходят на нашу сцену. В суперсезон возвращаются те дети, которых мы видели на сцене в предыдущие годы. И вы не представляете, какое удовольствие наблюдать их рост, видеть количество труда, которое каждый из них вложил, какую работу провел над собой, чтобы двигаться вперед и не предавать свою цель и мечту. Уверен, в этом сезоне я в очередной раз буду удивлен и восхищен. Я очень рад, что жизнь дала мне возможность исполнить мечты детей, которые этого действительно заслуживают... Я счастлив быть тем человеком, которого мне в моем детстве так не хватало. Человеком, который может не только помочь, но и направить в верном направлении, как профессионально, так и по-человечески".А вот популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина займут кресла звездных судей в "Ты супер!" впервые.Ани Лорак говорит, что уже была наставником в других вокальных шоу, а также у нее есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах, начиная с "Утренней звезды".Ани Лорак:"Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Конечно, детей оценивать непросто, ведь они уже победители только потому, что приложили немало усилий, чтобы попасть на эту сцену, а это значит, что они этого хотят и у них есть талант. Сегодня, воспитывая свою 12-летнюю дочь, я понимаю, как важно, когда ребенок проявляет инициативу. Самая главная задача – оценивать не мгновение, а разглядеть потенциал. Думаю, я буду делать скидку на возраст. Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции".В отличие от Ани Лорак, у молодой певицы Люси Чеботиной небольшой судейский опыт. В рамках такого масштабного проекта занимать кресло жюри она будет впервые.Люся Чеботина:"Ответственность, конечно, на мне колоссальная, ведь от меня, в том числе. зависит судьба маленьких талантов. Когда я наблюдала за предыдущими сезонами "Ты супер!", то боялась представить, как тяжело было выбирать и оценивать, ведь каждый участник уникален. Когда поют дети, я сразу же вспоминаю свое детство и первые шаги к большой сцене. Поэтому я их понимаю, как никто, и надеюсь, что на проекте стану для них другом, который поможет им найти себя, свой стиль и пойти вперед в правильном направлении. Я буду стараться быть максимально объективной. Безусловно, невозможно остаться равнодушным к малышам, но детишки постарше, как правило, волнуются гораздо больше, так как у них уже приходит осознание того, что происходит, нежели у малышей".Ведущими проекта традиционно станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак.Анастасия Пак:"Я безумно счастлива видеть всех ребят, которые уже участвовали в нашем проекте. Во-первых, я так удивилась, какими они стали взрослыми. Во-вторых, они очень здорово подтянули свой вокал. И это радует, потому что большинство из них говорит, что толчок и стимул развиваться в музыке дал им именно "Ты супер!". То есть все то, что с ними происходило на проекте, стало для них мотивацией заниматься вокалом еще серьезнее. Кто-то пошел впервые к педагогам, кто-то остался у своих преподавателей, просто теперь внимательнее относится к урокам, например, к сольфеджио. Сейчас они звучат модно, стильно, что показывает, насколько сильно ребята профессионально выросли. Это совершенно новый уровень и для них, и для нас".Важное отличие суперсезона в том, что в нем примут участие 20 новых конкурсантов и 30 участников из прошлых сезонов, среди них, например, Денберел Ооржак. Впервые его имя вся страна узнала в 2019 году: тогда необычный голос парня из Тывы покорил всех, а после исполнения хита Николая Носкова "Паранойя" народный артист России Игорь Крутой признался, что стал настоящим фанатом Денберела и возглавил его фан-клуб.В преддверии начала сезона Денберел поделился своими ожиданиями."Я очень скучал по "Ты супер!" и поэтому с удовольствием принял приглашение принять участие в суперсезоне. Хочу вновь встретиться с людьми, с которыми работал, подняться на сцену и почувствовать крутую атмосферу проекта. Моя жизнь сильно изменилась после "Ты супер!", я благодарен его создателям за все! Проект дал большую уверенность на дальнейшую работу, появилось огромное желание дальше развиваться и познавать новое. У меня нет никаких сомнений в том, что суперсезон пройдет на ура! Ну, а я мечтаю спеть с Игорем Яковлевичем Крутым! Пусть мечты сбываются!".Также в суперсезоне выступит Иван Масленников из Тамбовской области. Впервые он стал участником "Ты супер!" в 2019 году и вернулся спустя год, в обоих сезонах парень дошел до финала. В одном из отборочных туров четвертого сезона Ваня исполнил хит Сергея Лазарева "Сдавайся", и в полуфинале артист пришел поддержать юное дарование, сказав, что ему очень понравилось, как Ваня его спел: вместе с тамбовчанином они спели эту песню вновь.Иван Масленников:"После проекта "Ты супер!" моя жизнь изменилась очень сильно, появилось бесчисленное количество новых знакомств, узнаваемость. Многие люди, каждый по-своему, помогли мне и благодаря этому я сейчас такой, какой есть. Моя творческая жизнь началась именно на проекте. Я скучал по "Ты супер!": по ведущим, по жюри, по ребятам и поэтому сразу же согласился принять участие в проекте снова. Раз встал на этот путь, значит буду идти до конца. Я думаю, это будет самый яркий сезон за всю историю проекта".Помимо этого, вновь принять участие в проекте решила и Анастасия Нагорнова. Она занимается музыкой с шести лет, увлекается хореографией, актерским мастерством, играет на фортепиано, трубе и домре. Анастасия – победитель шестого сезона шоу. По его итогам композитор Игорь Крутой пригласил ее в полуфинал взрослой "Новой волны".Анастасия Нагорнова:"Проект "Ты супер!" дал мне большой толчок на дальнейшую работу, появилось огромное желание расти, развиваться и познавать новое в своей творческой деятельности. Я хочу продолжать выпускать свои треки, выступать на большой сцене и работать с профессиональными артистами. На проекте безумная, бомбическая атмосфера, которая остается навсегда в сердце. Я очень скучала, поэтому решила принять участие снова".За шесть лет в "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы" приняли участие более 460 ребят из 18 стран и всех регионов России. Благодаря проекту восемь детей обрели семью, 16 получили квартиры, более 20 ребят поступили в музыкальные институты и колледжи, выпустили более 17 синглов. Выпускники "Ты супер!" – частые гости различных детских музыкальных конкурсов и фестивалей, среди которых – "Детское Евровидение", "Детская Новая волна", "Добрая волна", "Спасская башня", "Оперение" и другие. На базе проекта работает Благотворительный фонд "Ты супер!", из которого всем полуфиналистам и финалистам проекта выплачиваются стипендии до достижения совершеннолетия. "Ты супер!" имеет 13 наград различных телевизионных конкурсов, включая статуэтки ТЭФИ и ТЭФИ Kids.Международный вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pUkpQTKb72

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь крутой, ани лорак, алексей воробьев, нтв (телеканал)