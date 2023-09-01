https://ria.ru/20230901/sud-1893580273.html

Дело об уральцах, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос, ушло в суд

Дело об уральцах, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос, ушло в суд - РИА Новости, 01.09.2023

Дело об уральцах, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос, ушло в суд

Уголовное дело против мужчин, бросивших девушку в фонтан и избивших из-за цвета волос в Каменске-Уральском, направлено в суд, сообщила прокуратура Свердловской... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:15

2023-09-01T10:15

2023-09-01T10:15

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Уголовное дело против мужчин, бросивших девушку в фонтан и избивших из-за цвета волос в Каменске-Уральском, направлено в суд, сообщила прокуратура Свердловской области. "Прокуратура направила в Красногорский районный суд Каменска-Уральского уголовное дело о хулиганстве и угрозе убийством девушке из-за непонравившегося цвета волос, утверждено обвинительное заключение", - говорится в сообщении. В начале августа с заявлением в полицию Каменска-Уральского обратилась 19-летняя девушка с просьбой привлечь к уголовной ответственности двух мужчин, которые нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, сотрудники полиции установили и задержали двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей (1991 и 1993 годов рождения). Правоохранителям те пояснили, что были пьяны, а мотивацией своего поступка называли непонравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами. После они извинились перед потерпевшей, отмечали в полиции. Как добавили в прокуратуре, все случилось возле фонтана "Слоненок" у дома по улице Строителей. Там один из фигурантов насильно отвел девушку к фонтану, окунул ее голову в воду, лишив возможности дышать. Второй обвиняемый высказал в адрес девушки "угрозу применения насилия", бросил ей в лицо упаковку муки, весом 1 килограмм, а еще ударил по голове.

https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html

каменск-уральский

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, каменск-уральский, свердловская область, валерий горелых