Рейтинг@Mail.ru
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/strelba-1893769051.html
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку - РИА Новости, 01.09.2023
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку
Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:50
2023-09-01T20:50
огайо
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149496/70/1494967043_0:289:3582:2304_1920x0_80_0_0_80801c0d9d00b0cb16b8b09cc3a34c0b.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке магазина, сообщает телеканал Fox News. "Офицер полиции застрелил 21-летнюю женщину 24 августа. Правоохранители опубликовали видео инцидента", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, полицейские вступили в контакт с женщиной по имени Такия Янг на парковке после того, как в магазине заявили о ее причастности к краже. У Янг двое детей, она вынашивала третьего, жизнь которому спасти не удалось, говорится в сообщении. На записи с нагрудной камеры полицейских видно, как они подошли к машине, которая уже собиралась уезжать. Правоохранители попросили темнокожую женщину выйти, один из них встал перед машиной. Янг начала движение, на записи слышно, как она говорит офицерам: "Вы что, собираетесь стрелять в меня?" Находившийся перед машиной полицейский после начала движения оказался на капоте и выстелил через лобовое стекло, автомобиль проехал еще несколько метров. Янг скончалась уже в больнице.
https://ria.ru/20230816/strelba-1890324776.html
огайо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149496/70/1494967043_63:0:3519:2592_1920x0_80_0_0_72dad746c0000bd05c496be297ead761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
огайо, в мире, сша
Огайо, В мире, США
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку

В штате Огайо офицер полиции застрелил беременную темнокожую девушку

© AP Photo / Tony DejakСотрудники полиции в штате Огайо, США
Сотрудники полиции в штате Огайо, США - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Tony Dejak
Сотрудники полиции в штате Огайо, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке магазина, сообщает телеканал Fox News.
"Офицер полиции застрелил 21-летнюю женщину 24 августа. Правоохранители опубликовали видео инцидента", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, полицейские вступили в контакт с женщиной по имени Такия Янг на парковке после того, как в магазине заявили о ее причастности к краже. У Янг двое детей, она вынашивала третьего, жизнь которому спасти не удалось, говорится в сообщении.
На записи с нагрудной камеры полицейских видно, как они подошли к машине, которая уже собиралась уезжать. Правоохранители попросили темнокожую женщину выйти, один из них встал перед машиной. Янг начала движение, на записи слышно, как она говорит офицерам: "Вы что, собираетесь стрелять в меня?" Находившийся перед машиной полицейский после начала движения оказался на капоте и выстелил через лобовое стекло, автомобиль проехал еще несколько метров. Янг скончалась уже в больнице.
Автомобили спецслужб на месте стрельбы в Луисвилле - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы
16 августа, 05:07
 
ОгайоВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала