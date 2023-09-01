https://ria.ru/20230901/strelba-1893769051.html

В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку

В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку - РИА Новости, 01.09.2023

В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку

Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:50

2023-09-01T20:50

2023-09-01T20:50

огайо

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149496/70/1494967043_0:289:3582:2304_1920x0_80_0_0_80801c0d9d00b0cb16b8b09cc3a34c0b.jpg

ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке магазина, сообщает телеканал Fox News. "Офицер полиции застрелил 21-летнюю женщину 24 августа. Правоохранители опубликовали видео инцидента", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, полицейские вступили в контакт с женщиной по имени Такия Янг на парковке после того, как в магазине заявили о ее причастности к краже. У Янг двое детей, она вынашивала третьего, жизнь которому спасти не удалось, говорится в сообщении. На записи с нагрудной камеры полицейских видно, как они подошли к машине, которая уже собиралась уезжать. Правоохранители попросили темнокожую женщину выйти, один из них встал перед машиной. Янг начала движение, на записи слышно, как она говорит офицерам: "Вы что, собираетесь стрелять в меня?" Находившийся перед машиной полицейский после начала движения оказался на капоте и выстелил через лобовое стекло, автомобиль проехал еще несколько метров. Янг скончалась уже в больнице.

https://ria.ru/20230816/strelba-1890324776.html

огайо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

огайо, в мире, сша