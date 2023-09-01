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В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку - РИА Новости, 01.09.2023
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку
Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:50
2023-09-01T20:50
2023-09-01T20:50
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке магазина, сообщает телеканал Fox News. "Офицер полиции застрелил 21-летнюю женщину 24 августа. Правоохранители опубликовали видео инцидента", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, полицейские вступили в контакт с женщиной по имени Такия Янг на парковке после того, как в магазине заявили о ее причастности к краже. У Янг двое детей, она вынашивала третьего, жизнь которому спасти не удалось, говорится в сообщении. На записи с нагрудной камеры полицейских видно, как они подошли к машине, которая уже собиралась уезжать. Правоохранители попросили темнокожую женщину выйти, один из них встал перед машиной. Янг начала движение, на записи слышно, как она говорит офицерам: "Вы что, собираетесь стрелять в меня?" Находившийся перед машиной полицейский после начала движения оказался на капоте и выстелил через лобовое стекло, автомобиль проехал еще несколько метров. Янг скончалась уже в больнице.
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огайо, в мире, сша
В США полицейский застрелил беременную темнокожую девушку
В штате Огайо офицер полиции застрелил беременную темнокожую девушку
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.
Полиция американского штата Огайо опубликовала видео инцидента, в результате которого правоохранители застрелили беременную темнокожую женщину на парковке магазина, сообщает телеканал Fox News.
"Офицер полиции застрелил 21-летнюю женщину 24 августа. Правоохранители опубликовали видео инцидента", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, полицейские вступили в контакт с женщиной по имени Такия Янг на парковке после того, как в магазине заявили о ее причастности к краже. У Янг двое детей, она вынашивала третьего, жизнь которому спасти не удалось, говорится в сообщении.
На записи с нагрудной камеры полицейских видно, как они подошли к машине, которая уже собиралась уезжать. Правоохранители попросили темнокожую женщину выйти, один из них встал перед машиной. Янг начала движение, на записи слышно, как она говорит офицерам: "Вы что, собираетесь стрелять в меня?" Находившийся перед машиной полицейский после начала движения оказался на капоте и выстелил через лобовое стекло, автомобиль проехал еще несколько метров. Янг скончалась уже в больнице.
Аналитики: США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы