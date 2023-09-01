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Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы

Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы - РИА Новости, 01.09.2023

Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы

Зеленоградский суд приговорил устроившего стрельбу в кафе Петра Капустина к 17,5 года тюрьмы строгого режима за убийство, покушение на убийство и незаконное... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:49

2023-09-01T17:49

2023-09-01T17:58

происшествия

зеленоград

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

москва

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зеленоградский суд приговорил устроившего стрельбу в кафе Петра Капустина к 17,5 года тюрьмы строгого режима за убийство, покушение на убийство и незаконное хранение оружия, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что ночью 26 августа 2022 года в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. "Зеленоградский районный суд с учетом позиции прокурора приговорил Капустина к 17 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1892814342.html

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происшествия, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, москва, россия