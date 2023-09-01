Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 01.09.2023 (обновлено: 17:58 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/strelba-1893734976.html
Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы
Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы - РИА Новости, 01.09.2023
Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы
Зеленоградский суд приговорил устроившего стрельбу в кафе Петра Капустина к 17,5 года тюрьмы строгого режима за убийство, покушение на убийство и незаконное... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:49
2023-09-01T17:58
происшествия
зеленоград
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893733108_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_154644e695dfc39b0295e6b2bca318c0.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зеленоградский суд приговорил устроившего стрельбу в кафе Петра Капустина к 17,5 года тюрьмы строгого режима за убийство, покушение на убийство и незаконное хранение оружия, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что ночью 26 августа 2022 года в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. "Зеленоградский районный суд с учетом позиции прокурора приговорил Капустина к 17 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1892814342.html
зеленоград
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893733108_0:288:960:1008_1920x0_80_0_0_5dcac39233da03f012c8f16bfa08c9eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, москва, россия
Происшествия, Зеленоград, Следственный комитет России (СК РФ), Юлия Иванова, Москва, Россия
Мужчина, устроивший стрельбу в кафе в Зеленограде, получил 17,5 года тюрьмы

Устроивший стрельбу в кафе Зеленограда получил 17,5 года колонии строгого режима

© Фото : пресс-служба прокуратуры МосквыПетр Капустин, устроивший стрельбу в одном из кафе Зеленограда, во время оглашения приговора в суде
Петр Капустин, устроивший стрельбу в одном из кафе Зеленограда, во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Москвы
Петр Капустин, устроивший стрельбу в одном из кафе Зеленограда, во время оглашения приговора в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Зеленоградский суд приговорил устроившего стрельбу в кафе Петра Капустина к 17,5 года тюрьмы строгого режима за убийство, покушение на убийство и незаконное хранение оружия, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что ночью 26 августа 2022 года в кафе в Зеленограде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из оружия и скрылся, позже его задержали. На месте скончался 33-летний мужчина, ещё двое с ранениями госпитализированы. Уголовное дело было возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство.
«
"Зеленоградский районный суд с учетом позиции прокурора приговорил Капустина к 17 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам
29 августа, 08:00
 
ПроисшествияЗеленоградСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала