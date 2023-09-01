https://ria.ru/20230901/stendapy-1893736743.html

Путин пообещал, что посоветует Кравцову внедрять в школах научные стендапы

Путин пообещал, что посоветует Кравцову внедрять в школах научные стендапы - РИА Новости, 01.09.2023

Путин пообещал, что посоветует Кравцову внедрять в школах научные стендапы

Президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Севастополя посоветовать министру просвещения Сергею Кравцову внедрять в российских школах научные... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:55

2023-09-01T17:55

2023-09-01T17:55

общество

россия

владимир путин

севастополь

сергей кравцов

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал школьнику из Севастополя посоветовать министру просвещения Сергею Кравцову внедрять в российских школах научные стендапы. Как отметил глава государства, преподаватели многих школ используют такой метод обучения. "Я уже говорил на предыдущем мероприятии, особенно когда старшеклассники общаются с малышами, для и одних и для других очень важно: для старшеклассников очень важно, потому что они ощущают себя почти взрослыми и повышается градус их ответственности за малышей, а для малышей это важно потому что это же дети, старшие дети, но все-таки дети, и доверие часто даже у малышей больше к своим школьникам из старших классов, чем даже к учителями", - заявил Путин во время открытого урока "Разговор о важном". Он подчеркнул, что научные стендапы - это чрезвычайно важная и интересная форма получения знаний. "Обязательно посоветую министру просвещения, чтобы он пошире внедрял сформулированные тобой предложения", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230901/nastavnichestvo-1893730974.html

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общество, россия, владимир путин, севастополь, сергей кравцов