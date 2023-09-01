https://ria.ru/20230901/stavka-1893673397.html

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки - РИА Новости, 01.09.2023

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки

Банк России не исключает повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, но допускает и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых, заявила глава... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:44

2023-09-01T14:44

2023-09-01T15:35

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Банк России не исключает повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, но допускает и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам."Мы дали нейтральный сигнал по итогам заседания совета директоров 15 августа, по сути он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить нашу цель (по инфляции - ред.) 4% в 2024 году", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о сентябрьском заседании в кулуарах конференции "10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра"."То есть мы не исключаем целесообразность повышения ставки. Будем смотреть на данные, которые выйдут до середины сентября. Что будут показывать эти данные, показывают ли они возрастание проинфляционных рисков или их смягчение", - добавила глава ЦБ.Набиуллина также отметила, что регулятор в качестве проинфляционных факторов видит "сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования", бюджетный импульс, возможно ослабление курса рубля, и, "конечно, отсутствие разворота в инфляционных ожиданиях"."Будем смотреть на эти данные, в зависимости от этого принимать решение, есть ли необходимость, дальнейшее повышение ставки мы не исключаем", - заключила она.Также Набиуллина отметила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших его заседаниях маловероятно, это может произойти, только если регулятор увидит устойчивое снижение темпов роста цен."Снижение ставки на ближайших заседаниях маловероятно", - сказала она журналистам."Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20230822/putin-1891572742.html

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886074987.html

https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина