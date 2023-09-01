https://ria.ru/20230901/statut-1893782101.html

Армения намерена продолжить консультации с Россией по Римскому статуту МУС

Армения намерена продолжить консультации с Россией по Римскому статуту МУС - РИА Новости, 01.09.2023

Армения намерена продолжить консультации с Россией по Римскому статуту МУС

Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, заявил в пятницу спикер... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T23:39

2023-09-01T23:39

2023-09-01T23:39

в мире

армения

россия

москва

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg

ЕРЕВАН, 1 сен - РИА Новости. Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, заявил в пятницу спикер армянского парламента Ален Симонян. В пятницу кабмин Армении направил в парламент проект решения о ратификации Римского статута. Ранее источник в МИД РФ заявил РИА Новости, что в Москве считают абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне недавних незаконных "ордеров" этого суда в отношении российского руководства. Армянские коллеги предупреждены о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, заявили в российском ведомстве. "По этому вопросу обсуждения с российской стороной ведутся, они были и будут, чтобы мы смогли по возможности обойти риски", - сказал Симонян в интервью общественному телевидению Армении. Однако, по его словам, сегодня сложилась ситуация, когда Армения оказалась одна перед угрозами и должна самостоятельно их преодолевать. По его словам, Римский статут должен быть применен против тех должностных лиц, которые совершили военные преступления против армянского народа. "Сегодня есть 35 подтвержденных (армянских - ред.) военнопленных, само наличие которых – уже преступление", - сказал Симонян. Конституционный суд Армении признал ранее соответствующими конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС. По словам председателя суда Армана Диланяна, решение КС - окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После решения КС Римский статут должен быть ратифицирован парламентом Армении для вступления в силу.

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

армения

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, москва, международный уголовный суд