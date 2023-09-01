Рейтинг@Mail.ru
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 01.09.2023 (обновлено: 19:26 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/statut-1893679965.html
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 01.09.2023
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС
Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили в кабинете министров. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:04
2023-09-01T19:26
в мире
армения
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e9fdf04396c98716be12e09e67d744c.jpg
ЕРЕВАН, 1 сен — РИА Новости. Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили в кабинете министров. "Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда", — цитирует заявление пресс-службы Sputnik Армения. Проект документа пока не опубликовали.Конституционный суд страны в марте постановил, что обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, соответствуют основному закону Армении. Председатель суда Арман Диланян подчеркнул, что это решение окончательное.Источник РИА Новости в МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что Москва считает "абсолютно неприемлемыми" планы Еревана присоединиться к МУС на фоне незаконных ордеров на российское руководство.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию этого суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html
https://ria.ru/20230818/mus-1890922149.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a51771e4d4f66ad48212338f768bf71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, международный уголовный суд
В мире, Армения, Международный уголовный суд
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС

Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент для ратификации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 сен — РИА Новости. Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили в кабинете министров.
"Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда", — цитирует заявление пресс-службы Sputnik Армения.
Проект документа пока не опубликовали.
Конституционный суд страны в марте постановил, что обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, соответствуют основному закону Армении. Председатель суда Арман Диланян подчеркнул, что это решение окончательное.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
3 августа, 17:29
Источник РИА Новости в МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что Москва считает "абсолютно неприемлемыми" планы Еревана присоединиться к МУС на фоне незаконных ордеров на российское руководство.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию этого суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС
18 августа, 18:58
 
В миреАрменияМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала