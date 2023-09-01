https://ria.ru/20230901/statut-1893679965.html

Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС

Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 01.09.2023

Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС

Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили в кабинете министров. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:04

2023-09-01T15:04

2023-09-01T19:26

в мире

армения

международный уголовный суд

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ЕРЕВАН, 1 сен — РИА Новости. Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили в кабинете министров. "Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда", — цитирует заявление пресс-службы Sputnik Армения. Проект документа пока не опубликовали.Конституционный суд страны в марте постановил, что обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, соответствуют основному закону Армении. Председатель суда Арман Диланян подчеркнул, что это решение окончательное.Источник РИА Новости в МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что Москва считает "абсолютно неприемлемыми" планы Еревана присоединиться к МУС на фоне незаконных ордеров на российское руководство.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию этого суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

https://ria.ru/20230818/mus-1890922149.html

армения

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, международный уголовный суд