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Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 01.09.2023
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС
Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили в кабинете министров. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:04
2023-09-01T15:04
2023-09-01T19:26
в мире
армения
международный уголовный суд
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ЕРЕВАН, 1 сен — РИА Новости. Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили в кабинете министров. "Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда", — цитирует заявление пресс-службы Sputnik Армения. Проект документа пока не опубликовали.Конституционный суд страны в марте постановил, что обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, соответствуют основному закону Армении. Председатель суда Арман Диланян подчеркнул, что это решение окончательное.Источник РИА Новости в МИД России, комментируя ситуацию, заявил, что Москва считает "абсолютно неприемлемыми" планы Еревана присоединиться к МУС на фоне незаконных ордеров на российское руководство.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию этого суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html
https://ria.ru/20230818/mus-1890922149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, международный уголовный суд
В мире, Армения, Международный уголовный суд
Правительство Армении приняло решение о ратификации Римского статута МУС
Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент для ратификации
ЕРЕВАН, 1 сен — РИА Новости.
Правительство Армении просит парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщили
в кабинете министров.
"Правительство Армении в пятницу направило в Национальное собрание проект решения о ратификации Римского статута международного уголовного суда", — цитирует заявление пресс-службы Sputnik Армения.
Проект документа пока не опубликовали.
Конституционный суд страны в марте постановил, что обязательства, закрепленные Римским статутом МУС, соответствуют основному закону Армении. Председатель суда Арман Диланян подчеркнул, что это решение окончательное.
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
Источник РИА Новости в МИД России
, комментируя ситуацию, заявил, что Москва
считает "абсолютно неприемлемыми" планы Еревана
присоединиться к МУС на фоне незаконных ордеров на российское руководство.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет российской стороне в том числе якобы депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию этого суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС