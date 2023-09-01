https://ria.ru/20230901/sponsory-1893595364.html

Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны

Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны - РИА Новости, 01.09.2023

Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:48

2023-09-01T10:48

2023-09-01T10:48

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украина

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. Ранее компания PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России. "НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в телеграм-канале. Утверждается, что указанные компании продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и "активно ищут новых сотрудников в России". Ранее украинское национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что пригласило в страну руководство компаний, которые не ушли из РФ и внесены Киевом в список "международных спонсоров войны".

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украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия