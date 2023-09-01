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Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны
Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны - РИА Новости, 01.09.2023
Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:48
2023-09-01T10:48
2023-09-01T10:48
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. Ранее компания PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России. "НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в телеграм-канале. Утверждается, что указанные компании продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и "активно ищут новых сотрудников в России". Ранее украинское национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что пригласило в страну руководство компаний, которые не ушли из РФ и внесены Киевом в список "международных спонсоров войны".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны
НАПК Украины внесло PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны"
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило
, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.
Ранее компания PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России.
"НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в телеграм-канале.
Утверждается, что указанные компании продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и "активно ищут новых сотрудников в России".
Ранее украинское национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что пригласило в страну руководство компаний, которые не ушли из РФ и внесены Киевом в список "международных спонсоров войны".
Украина внесла Bаcardi в список международных спонсоров войны