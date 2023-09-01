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Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны - РИА Новости, 01.09.2023
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10:48 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/sponsory-1893595364.html
Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны
Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны - РИА Новости, 01.09.2023
Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:48
2023-09-01T10:48
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. Ранее компания PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России. "НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в телеграм-канале. Утверждается, что указанные компании продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и "активно ищут новых сотрудников в России". Ранее украинское национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что пригласило в страну руководство компаний, которые не ушли из РФ и внесены Киевом в список "международных спонсоров войны".
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в мире, украина, россия
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Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны

НАПК Украины внесло PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗавод PepsiCo в Московской области
Завод PepsiCo в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Завод PepsiCo в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло производителей продукции PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.
Ранее компания PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России.
"НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в телеграм-канале.
Утверждается, что указанные компании продолжают работать в РФ, уплачивают налоги и "активно ищут новых сотрудников в России".
Ранее украинское национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что пригласило в страну руководство компаний, которые не ушли из РФ и внесены Киевом в список "международных спонсоров войны".
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