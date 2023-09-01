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В Минобороны оценили потери украинских войск за неделю - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893688506.html
В Минобороны оценили потери украинских войск за неделю
В Минобороны оценили потери украинских войск за неделю - РИА Новости, 01.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск за неделю
Потери украинских войск за неделю на различных направлениях превысили 5,6 тысячи военнослужащих, следует из сводки Министерства обороны РФ, обнародованной в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:33
2023-09-01T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потери украинских войск за неделю на различных направлениях превысили 5,6 тысячи военнослужащих, следует из сводки Министерства обороны РФ, обнародованной в пятницу в телеграм-канале ведомства.Речь идет о периоде с 25 августа по 1 сентября. "На запорожском направлении... за неделю уничтожено более 960 украинских военных", - отмечается в сводке. "На южнодонецком направлении... общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих", - сообщает МО РФ. "На донецком направлении... противник потерял до 2385 украинских военнослужащих", - говорится в сводке. "На Купянском направлении... потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны. Кроме того, на краснолиманском направлении за этот же срок потери ВСУ "составили до 540 украинских военнослужащих", а на херсонском направлении "противник потерял до 230 украинских военнослужащих". Самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено до 50 украинских военных.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери украинских войск за неделю

Минобороны: потери украинских войск за неделю превысили 5 600 военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевого вылета в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Потери украинских войск за неделю на различных направлениях превысили 5,6 тысячи военнослужащих, следует из сводки Министерства обороны РФ, обнародованной в пятницу в телеграм-канале ведомства.
Речь идет о периоде с 25 августа по 1 сентября.
«
"На запорожском направлении... за неделю уничтожено более 960 украинских военных", - отмечается в сводке. "На южнодонецком направлении... общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих", - сообщает МО РФ. "На донецком направлении... противник потерял до 2385 украинских военнослужащих", - говорится в сводке.
«
"На Купянском направлении... потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих", - добавляет Минобороны. Кроме того, на краснолиманском направлении за этот же срок потери ВСУ "составили до 540 украинских военнослужащих", а на херсонском направлении "противник потерял до 230 украинских военнослужащих".
Самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено до 50 украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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