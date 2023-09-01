https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893637877.html

Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"

Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты" - РИА Новости, 01.09.2023

Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo пожаловался, что российские беспилотники "Ланцет"... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:12

2023-09-01T13:12

2023-09-01T13:33

безопасность

украина

россия

технологии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo пожаловался, что российские беспилотники "Ланцет" наносят большой ущерб, он также отметил, что силы РФ значительно увеличили использование дронов. "Русские научились и существенно увеличили использование дронов. Не только в количестве, но и в качестве. "Ланцет" наносит нам большой ущерб", - заявил Борняков. При этом он заявил, что не знает, "у кого сейчас преимущество в цифрах", добавив, что Украина ускоряет процесс и в этом году собирается произвести в 10 или 15 раз больше дронов, чем в 2022 году. По его словам, речь идет о "сотнях тысяч". Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров, который занимается вопросом беспилотников, заявил, что "Ланцет" - это достаточно эффективное оружие", которое представляет большую угрозу.

https://ria.ru/20230823/perun-1891748869.html

https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html

украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, украина, россия, технологии