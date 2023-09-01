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Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"
Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты" - РИА Новости, 01.09.2023
Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"
Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo пожаловался, что российские беспилотники "Ланцет"... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:12
2023-09-01T13:12
2023-09-01T13:33
безопасность
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россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo пожаловался, что российские беспилотники "Ланцет" наносят большой ущерб, он также отметил, что силы РФ значительно увеличили использование дронов. "Русские научились и существенно увеличили использование дронов. Не только в количестве, но и в качестве. "Ланцет" наносит нам большой ущерб", - заявил Борняков. При этом он заявил, что не знает, "у кого сейчас преимущество в цифрах", добавив, что Украина ускоряет процесс и в этом году собирается произвести в 10 или 15 раз больше дронов, чем в 2022 году. По его словам, речь идет о "сотнях тысяч". Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров, который занимается вопросом беспилотников, заявил, что "Ланцет" - это достаточно эффективное оружие", которое представляет большую угрозу.
https://ria.ru/20230823/perun-1891748869.html
https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, технологии
Безопасность, Украина, Россия, Технологии, Специальная военная операция на Украине
Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"
Украинский замминистра пожаловался на большой ущерб от российских "Ланцетов"