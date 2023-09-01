https://ria.ru/20230901/soyuznik-1893546773.html

В США заявили об уничтожении своего главного союзника

В США заявили об уничтожении своего главного союзника - РИА Новости, 01.09.2023

В США заявили об уничтожении своего главного союзника

Затягивая украинский конфликт, администрация Джо Байдена окончательно теряет лидерство в мире и уничтожает своего единственного союзника — Западную Европу,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:34

2023-09-01T07:34

2023-09-01T14:44

в мире

сша

россия

украина

германия

киев

джо байден

такер карлсон

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Затягивая украинский конфликт, администрация Джо Байдена окончательно теряет лидерство в мире и уничтожает своего единственного союзника — Западную Европу, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле."У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала "Северный поток", — заявил он.По мнению журналиста, действия администрации Байдена привели к тому, что США окончательно потеряли контроль над миром. Он предупредил, что страна находится в "свободном падении" и стремится к еще одной Великой депрессии.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html

https://ria.ru/20230901/polsha-1893543748.html

сша

россия

украина

германия

киев

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