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Украина потеряла важнейшего союзника - РИА Новости, 01.09.2023
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06:27 01.09.2023 (обновлено: 15:15 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/soyuznik-1893543915.html
Украина потеряла важнейшего союзника
Украина потеряла важнейшего союзника - РИА Новости, 01.09.2023
Украина потеряла важнейшего союзника
Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников, пишет американское издание Breitbart. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:27
2023-09-01T15:15
в мире
украина
великобритания
бен уоллес
грант шаппс
риши сунак
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников, пишет американское издание Breitbart."Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса", — гласит заголовок статьи. Как напоминает Breitbart, Уоллес пробыл министром обороны в течение четырех лет, он курировал "военную реакцию" Великобритании на конфликт на Украине.При этом в своем заявлении Уоллес призвал увеличить финансирование британских Вооруженных сил, выразив мнение, что в течение следующего десятилетия "мир станет менее безопасным и стабильным".На место ушедшего министра был назначен глава Минэнерго Грант Шаппс, "один из самых верных союзников" британского премьер-министра Риши Сунака. Как пишет Breitbart, кадровые перестановки связаны с парламентскими выборами, которые планируются на следующий год.В июле в интервью газете The Times Уоллес подтверждал намерение осенью покинуть пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, грант шаппс, риши сунак
В мире, Украина, Великобритания, Бен Уоллес, Грант Шаппс, Риши Сунак
Украина потеряла важнейшего союзника

Breitbart: отставка главы Минобороны Британии Уоллеса стала потерей для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников, пишет американское издание Breitbart.
"Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса", — гласит заголовок статьи. Как напоминает Breitbart, Уоллес пробыл министром обороны в течение четырех лет, он курировал "военную реакцию" Великобритании на конфликт на Украине.
При этом в своем заявлении Уоллес призвал увеличить финансирование британских Вооруженных сил, выразив мнение, что в течение следующего десятилетия "мир станет менее безопасным и стабильным".
На место ушедшего министра был назначен глава Минэнерго Грант Шаппс, "один из самых верных союзников" британского премьер-министра Риши Сунака. Как пишет Breitbart, кадровые перестановки связаны с парламентскими выборами, которые планируются на следующий год.
В июле в интервью газете The Times Уоллес подтверждал намерение осенью покинуть пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
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В миреУкраинаВеликобританияБен УоллесГрант ШаппсРиши Сунак
 
 
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