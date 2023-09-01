https://ria.ru/20230901/soyuznik-1893543915.html

Украина потеряла важнейшего союзника

Украина потеряла важнейшего союзника - РИА Новости, 01.09.2023

Украина потеряла важнейшего союзника

Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников, пишет американское издание Breitbart. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:27

2023-09-01T06:27

2023-09-01T15:15

в мире

украина

великобритания

бен уоллес

грант шаппс

риши сунак

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Британии Бена Уоллеса привела к потере Украиной одного из ближайших союзников, пишет американское издание Breitbart."Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса", — гласит заголовок статьи. Как напоминает Breitbart, Уоллес пробыл министром обороны в течение четырех лет, он курировал "военную реакцию" Великобритании на конфликт на Украине.При этом в своем заявлении Уоллес призвал увеличить финансирование британских Вооруженных сил, выразив мнение, что в течение следующего десятилетия "мир станет менее безопасным и стабильным".На место ушедшего министра был назначен глава Минэнерго Грант Шаппс, "один из самых верных союзников" британского премьер-министра Риши Сунака. Как пишет Breitbart, кадровые перестановки связаны с парламентскими выборами, которые планируются на следующий год.В июле в интервью газете The Times Уоллес подтверждал намерение осенью покинуть пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.

https://ria.ru/20230831/otstavka-1893356330.html

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в мире, украина, великобритания, бен уоллес, грант шаппс, риши сунак