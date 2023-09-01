https://ria.ru/20230901/sovbez-1893717675.html

Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября

Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября - РИА Новости, 01.09.2023

Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября

Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:53

2023-09-01T16:53

2023-09-01T16:53

в мире

оон

совет безопасности оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867416344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_946673313385d59d31d15a249a8ad751.jpg

ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. Дата приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, а значит, следует ожидать участия представителей высокого уровня от стран. Тема будет посвящена "поддержанию мира и безопасности на Украине".

https://ria.ru/20230901/oon-1893612252.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оон, совет безопасности оон, украина