https://ria.ru/20230901/sovbez-1893717675.html
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября
Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:53
2023-09-01T16:53
2023-09-01T16:53
в мире
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совет безопасности оон
украина
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. Дата приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, а значит, следует ожидать участия представителей высокого уровня от стран. Тема будет посвящена "поддержанию мира и безопасности на Украине".
https://ria.ru/20230901/oon-1893612252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, совет безопасности оон, украина
В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Украина
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября
Заседание Совета безопасность ООН по Украине наметили на 20 сентября