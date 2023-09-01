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Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
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16:53 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/sovbez-1893717675.html
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября
Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:53
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ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь. Дата приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, а значит, следует ожидать участия представителей высокого уровня от стран. Тема будет посвящена "поддержанию мира и безопасности на Украине".
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в мире, оон, совет безопасности оон, украина
В мире, ООН, Совет Безопасности ООН, Украина
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 20 сентября

Заседание Совета безопасность ООН по Украине наметили на 20 сентября

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме Украины намечено на 20 сентября, следует из программы мероприятий Совбеза на сентябрь.
Дата приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, а значит, следует ожидать участия представителей высокого уровня от стран.
Тема будет посвящена "поддержанию мира и безопасности на Украине".
Киев - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Спецдокладчик ООН поднимет на Украине вопрос о военнопленных
11:46
 
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