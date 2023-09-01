https://ria.ru/20230901/sokol-1893640395.html

Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу

Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу - РИА Новости, 01.09.2023

Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал выздоровления и крепкого здоровья депутату Госдумы Сергею Соколу, который был госпитализирован в четверг. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:22

2023-09-01T13:22

2023-09-01T13:22

сергей сокол

дмитрий песков

россия

единая россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал выздоровления и крепкого здоровья депутату Госдумы Сергею Соколу, который был госпитализирован в четверг. В четверг в пресс-службе "Единой России" сообщили РИА Новости о госпитализации депутата. Позднее в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак навестил депутата. По словам Турчака, состояние депутата тяжелое. В телеграм-канале партии отмечалось, что врачи госпиталя диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сейчас он находится в реанимации. "За состоянием его здоровья следят врачи. Мы желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", - сказал Песков журналистам. Сергей Сокол 21 июля с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. После чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сокол сообщил, что вышел из больницы. В последние дни депутат проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.

https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей сокол, дмитрий песков, россия, единая россия