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Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу - РИА Новости, 01.09.2023
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13:22 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/sokol-1893640395.html
Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу
Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу - РИА Новости, 01.09.2023
Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал выздоровления и крепкого здоровья депутату Госдумы Сергею Соколу, который был госпитализирован в четверг. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:22
2023-09-01T13:22
сергей сокол
дмитрий песков
россия
единая россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал выздоровления и крепкого здоровья депутату Госдумы Сергею Соколу, который был госпитализирован в четверг. В четверг в пресс-службе "Единой России" сообщили РИА Новости о госпитализации депутата. Позднее в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак навестил депутата. По словам Турчака, состояние депутата тяжелое. В телеграм-канале партии отмечалось, что врачи госпиталя диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сейчас он находится в реанимации. "За состоянием его здоровья следят врачи. Мы желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", - сказал Песков журналистам. Сергей Сокол 21 июля с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. После чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сокол сообщил, что вышел из больницы. В последние дни депутат проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.
https://ria.ru/20230610/sokol-1877354361.html
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сергей сокол, дмитрий песков, россия, единая россия
Сергей Сокол, Дмитрий Песков, Россия, Единая Россия
Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату Соколу

Песков пожелал выздоровления госпитализированному депутату ГД Сергею Соколу

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Сокол
Сергей Сокол
© Рамиль Ситдиков
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Сергей Сокол . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал выздоровления и крепкого здоровья депутату Госдумы Сергею Соколу, который был госпитализирован в четверг.
В четверг в пресс-службе "Единой России" сообщили РИА Новости о госпитализации депутата. Позднее в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак навестил депутата. По словам Турчака, состояние депутата тяжелое. В телеграм-канале партии отмечалось, что врачи госпиталя диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сейчас он находится в реанимации.
"За состоянием его здоровья следят врачи. Мы желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", - сказал Песков журналистам.
Сергей Сокол 21 июля с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации. После чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сокол сообщил, что вышел из больницы.
В последние дни депутат проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.
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