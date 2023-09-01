https://ria.ru/20230901/sokol-1893567954.html

Турчак навестил госпитализированного депутата Сергея Сокола

Турчак навестил госпитализированного депутата Сергея Сокола - РИА Новости, 01.09.2023

Турчак навестил госпитализированного депутата Сергея Сокола

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил депутата Сергея Сокола, которого ранее госпитализировали, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:41

2023-09-01T09:41

2023-09-01T15:21

сергей сокол

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил депутата Сергея Сокола, которого ранее госпитализировали, сообщила пресс-служба партии."Андрей Турчак навестил Сергея Сокола в госпитале им. А. А. Вишневского. Депутат был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. Врачи госпиталя диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации", — говорится в телеграм-канале партии.По словам Турчака, состояние депутата тяжелое."Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надежных руках", — приводит пресс-служба слова Турчака.Сергей Сокол 21 июля с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей, а 1 августа в социальных сетях сообщил, что вышел из больницы.В последние дни депутат проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.

https://ria.ru/20230807/khakasiya-1888576946.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей сокол, андрей турчак, единая россия