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Турчак навестил госпитализированного депутата Сергея Сокола
Турчак навестил госпитализированного депутата Сергея Сокола - РИА Новости, 01.09.2023
Турчак навестил госпитализированного депутата Сергея Сокола
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил депутата Сергея Сокола, которого ранее госпитализировали, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:41
2023-09-01T09:41
2023-09-01T15:21
сергей сокол
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил депутата Сергея Сокола, которого ранее госпитализировали, сообщила пресс-служба партии."Андрей Турчак навестил Сергея Сокола в госпитале им. А. А. Вишневского. Депутат был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. Врачи госпиталя диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации", — говорится в телеграм-канале партии.По словам Турчака, состояние депутата тяжелое."Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надежных руках", — приводит пресс-служба слова Турчака.Сергей Сокол 21 июля с перитонитом попал в городскую больницу Абакана, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей, а 1 августа в социальных сетях сообщил, что вышел из больницы.В последние дни депутат проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей сокол, андрей турчак, единая россия
Сергей Сокол, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак навестил госпитализированного депутата Сергея Сокола
Турчак навестил в реанимации депутата Сокола, у которого диагностировали тромбоз
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак навестил депутата Сергея Сокола, которого ранее госпитализировали, сообщила
пресс-служба партии.
"Андрей Турчак навестил Сергея Сокола в госпитале им. А. А. Вишневского. Депутат был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. Врачи госпиталя диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации", — говорится в телеграм-канале партии.
По словам Турчака, состояние депутата тяжелое.
"Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надежных руках", — приводит пресс-служба слова Турчака.
Сокол попросил МЭР поддержать план развития Хакасии
Сергей Сокол 21 июля с перитонитом попал в городскую больницу Абакана
, где медики провели ему экстренную операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней находился под наблюдением врачей, а 1 августа в социальных сетях сообщил, что вышел из больницы.
В последние дни депутат проводил встречи с избирателями и должностными лицами в рамках избирательной кампании. Сокол был выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в выборах он сдал в избирком 15 июня.