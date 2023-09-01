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СМИ: США планируют объявить об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном
СМИ: США планируют объявить об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 02.09.2023
СМИ: США планируют объявить об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном
Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-01T23:28
2023-09-01T23:28
2023-09-02T00:14
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники."Администрация Байдена впервые отправит Украине спорные бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран", - говорится в публикации.Объявить о новом пакете помощи Вашингтон собирается на следующей неделе. По данным агентства, снаряды будут поставляться с целью борьбы с российскими танками, их можно будет использовать в американских танках Abrams, которые, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие недели.Новый пакет военной помощи составит от 240 до 375 миллионов долларов.Ранее о намерении передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана объявила Великобритания. Президент Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что такие поставки приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни землю".
https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html
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В мире, Украина, Космос - РИА Наука, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Джо Байден, США, Дмитрий Песков
СМИ: США планируют объявить об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном
Рейтер: США планируют объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном